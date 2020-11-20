Отберут у Белоруссии: РФ может получить ЧМ по хоккею

Латвия выступила против проведения в Белоруссии чемпионата мира по хоккею — 2021 из-за массовых акций протеста, возникших после проведения президентских выборов. СМИ информируют, что Международная федерация хоккея на льду рассматривает вариант с переносом белорусской части турнира в Россию.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) приняла решение не проводить матчи чемпионата мира — 2021 в Белоруссии. Так пишет журналист The Hockey News Райан Кеннеди . Согласно его информации, мировое первенство по хоккею совместно с Латвией примет Россия.

Четырехлетний бан отечественного спорта от Всемирного антидопингового агентства (WADA), включающий в себя запрет на проведение международных турниров, похоже, не смутил президента ИИХФ Рене Фазель. Он планирует в ближайшее время совершить поездку в Москву, чтобы обговорить детали переноса турнира с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком . При этом сообщается, что Латвия останется страной-хозяйкой.

Чемпионат мира по хоккею должен состояться с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух странах — Латвии и Белоруссии. При этом латвийская сторона категорически не согласна с тем, чтобы матчи первенства проходили в белорусских городах. Причина тому — президентские выборы в Белоруссии, итоги которых Латвия не признала. В августе с большим отрывом победил действующий лидер страны Александр Лукашенко , после чего во многих городах вспыхнули акции протеста.

7 сентября Латвия обратилась в ИИХФ с просьбой провести чемпионат мира совместно с другой страной. При этом, вторая сторона действительно необходима — латвийцы просто не успеют подготовить еще один ледовый стадион, который будет соответствовать всем требованиям. Проблемой также станут и финансы: на это может потребоваться около $5 млн, что позволить себе Федерация хоккея и правительство Латвии не могут.

Примечательно, что за перенос из Белоруссии чемпионата мира выступил и Европарламент . Была принята резолюция, в которую вошел призыв не проводить часть мирового первенства в стране, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится. Однако юридической силы у этой инициативы не было.

Президент ИИХФ Фазель изначально заявлял, что о переносе речь идти не может и что Федерация намерена провести турнир в Латвии и Белоруссии. Однако позднее он согласился с тем, что существуют определенные риски.

«Очень сложная ситуация, мы столкнулись с политическим давлением, которое ставит под серьезное сомнение проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге», — заявил он.

При этом о переносе мирового первенства в Москву тоже говорят весьма критично. К примеру, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал эту рокировку абсурдной, выделив в том числе и проблему с пандемией коронавируса в России.

«Было бы абсурдно, если бы Россия взяла на себя белорусские игры», — сказал Куммола MTV Sport.

Примечательно, что еще в августе Владислав Третьяк, говоря о возможном переносе белорусской части ЧМ, отметил, что российская сторона готова принять у себя матчи.

«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране. Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Беларуси и Латвии, как запланировано», — заявил Третьяк.

Стоит отметить, что решение по судьбе турнира ИИХФ должна принять в ближайшие дни.