Опубликован список сборной России на МЧМ-2021

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На официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) появился расширенный список кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира 2021 года, который состоится в канадском Эдмонтоне.

В учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске, предшествующем мировому первенству, примут участие 28 игроков.

Ранее в белорусском оргкомитете чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировали возможный перенос минской части соревнований в Москву.