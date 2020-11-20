Опубликован список сборной России на МЧМ-2021

На официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) появился расширенный список кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира 2021 года, который состоится в канадском Эдмонтоне.
В учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске, предшествующем мировому первенству, примут участие 28 игроков.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов ("Ак Барс", Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва); Защитники: Роман Бычков ("Локомотив", Ярославль), Александр Кирпичников ("Трактор", Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев", Уфа), Иван Рогов ("Северсталь", Череповец), Никита Седов (ХК "Сочи", Сочи), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков ("Авангард", Омск).
Нападающие: Михаил Абрамов ("Викториавилл", QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — "Салават Юлаев", Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА, Москва), Захар Бардаков ("Витязь", Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — "Авангард", Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев ("Шавиниган", QMJHL), Илья Сафонов ("Ак Барс", Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).
Ранее в белорусском оргкомитете чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировали возможный перенос минской части соревнований в Москву.