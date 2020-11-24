Официальная телесеть Национальной хоккейной лиги NHL Network опубликовала на в Twitter рейтинг лучших вратарей лиги. Его возглавил российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский

Как отмечается, в топ-3 также вошли Туукка Раск из «Бостона» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Напомним, что Василевский в этом сезоне помог «Тампе» во второй раз в истории выиграть Кубок Стэнли. В финале плей-офф «Тампа» оказалась сильнее «Далласа» (4-2). В регулярных чемпионатах НХЛ россиянин отыграл 260 матчей и одержал 159 побед.