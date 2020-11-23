2020-й год — уникальный для хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Из-за пандемии коронавируса они смогли провести с родными и близкими необычно много времени. Особенно хорошо это заметно на примере Александра Овечкина , который начиная с марта отлучился из семьи лишь на месяц — съездил в Эдмонтон, вместе с партнерами по «Вашингтону» вылетел в первом же раунде плей-офф и воссоединился с женой и сыновьями уже в России.

На родине Алекс отдыхает, встречается с друзьями, а на прошлой неделе шумно погулял на вечернике в честь дня рождения своей супруги Анастасии. И почти сразу после него вынужден был ненадолго расстаться с ней и детьми — Настя, Сережа и Илья улетели отдыхать в Дубай. Прощание Овечкина с младшим сыном в аэропорту — пожалуй, самое милое хоккейное видео последних дней.

Кажется, для отпуска жена русской звезды НХЛ выбрала идеальное время — в то время, как Москву засыпало первым снегом, она перенеслась в лето. Анастасия с Сергеем наслаждаются им, купаясь в открытом бассейне.

А компанию им составили отец Насти и семьи ее сестер. Большая и дружная семья.

Сережа, который удивил всех своими танцевальными талантами еще на дне рождения мамы, и в Дубае отплясывает не менее активно, чем его двоюродные братья и сестра.

А чтобы не сильно скучать по папе, пересматривает видео с его участием во время ужина.

Анастасия же демонстрирует идеальную фигуру, позируя в купальнике.

Вчерашний день сыновей она провела в идеальной компании для этого праздника.

Сергей наслаждается живым исполнением в ресторане отеля.

И резко сменившейся погодой вокруг. Шорты и рубашка вместо теплых штанов и куртки — это здорово.

А еще умиляет маминых подписчиков вот такими забавными видео.