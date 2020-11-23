Валерий Харламов — безусловная легенда отечественного хоккея, наследие которой остается с нами несколько десятков лет спустя и останется навсегда. Его голы в Суперсериях и на чемпионатах мира, титулы и удивительная игра восхищают уже несколько поколений болельщиков. Но даже в карьерах самых великих спортсменов случаются моменты, которые не очень приятно вспоминать ни им сами, ни их фанатам. С Харламовым такой эпизод случился на чемпионате мира-1969.

Первенство планеты в Швеции стало первым в жизни 21-летнего форварда сборной СССР. Именно там мир впервые увидел ставшую великой тройку Михайлов — Петров — Харламов. В Стокгольме это сочетание наколотило 21 гол.

«Хоккейная тройка — это коллектив. Своеобразный «производственный» коллектив. Не случайно нас называют звеном. А первое условие успешной деятельности коллектива — психологическая совместимость. Еще лучше, если дружба. Три мастера, даже очень хороших, не станут сильным звеном, если не будут понимать друг друга, уважать друг друга, исповедовать одни и те же принципы хоккея».

Мы понимаем друг друга не с полуслова, а с полубуквы. Я знаю, что они могут предпринять в то или иное мгновение, догадываюсь об их решении, даже если они смотрят куда-то в другую сторону. Точнее говоря, я не столько знаю, сколько чувствую, что сделают они в следующую секунду, как сыграют в той или иной ситуации, и потому в то же мгновение мчусь туда, где ждёт меня шайба, где, по замыслу партнёра, я должен появиться», — говорил Харламов.

Советская команда на ЧМ-1969 выиграла семь из восьми стартовых матчей, а следующая игра должна была стать для нее ключевой. Нашим предстояло встретиться с чехословаками — единственной сборной, обыгравшей СССР в первом круге. Первый период повторного матча команда Аркадия Чернышева проиграла со счетом 0:2, но в самом начале второго начала погоню за соперником. Помог гол Харламова, подправившего шайбу с пятака.

Но Харламову суждено было стать не героем, а антигероем этого матча. Сборная СССР отыгралась, а в третьей двадцатиминутке, когда игра шла до гола, Валерий допустил роковую ошибку в своей зоне. В простой ситуации он потерял шайбу и рухнул на лед, а затем не успел заблокировать дальний бросок защитника Йосефа Горешковски. Чехословаки повели, через пару минут забили еще и обеспечили себе победу.

«В нашей раздевалке после матча царила гнетущая тишина. Ужасная тишина. Никто из ребят не упрекал меня, кто-то даже, проходя, постучал клюшкой по щитку — не расстраивайся, мол, не убивайся, всякое случается. Я протирал коньки и думал о матче, о том, что случилось. Из-за меня, из-за моей непростительной ошибки.

Вячеслав Старшинов, Александр Рагулин и Мне было стыдно. Из-за меня проиграли матч. Из-за меня проиграли чемпионат мира. Шесть раз подряд, с 1963 по 1968 год становились наши ребята чемпионами мира, и вот цепочка побед нарушается, рвется. Из-за меня рвется. Из-за меня, мальчишки, станут не чемпионами, а экс-чемпионами мира — бывшими, вчерашними чемпионами Анатолий Фирсов Виталий Давыдов , Виктор Кузькин и Владимир Викулов. От обиды у меня непроизвольно потекли слезы», — вспоминал тот день Харламов.

Но судьба распорядилась иначе. В последнем туре чехословаки проиграли хозяевам турнира, а сборная СССР прибила команду Канады со счетом 4:2 и завоевала золото. Седьмое к ряду для команды и первое для Харламова, который увез из Швеции не только медаль, но и большой багаж опыта.