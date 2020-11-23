Василевский признан лучшим вратарем НХЛ

Российский хоккеист возглавил десятку лучших голкиперов по версии NHL Network.
Эксперты канала NHL Network опубликовали рейтинг десяти лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Первое место занял россиянин Андрей Василевский, играющий в составе американского клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». Рейтинг опубликован на странице NHL Network в Twitter.
Второе место занял финский хоккеист Туука Раск, третье — американец Коннор Хеллебайк. Также в рейтинг попал россиянин Антон Худобин из клуба «Даллас Старз» — он занял десятое место.
Ранее стало известно, что молодежная сборная России по хоккею завоевала Кубок Карьяла, одолев сборную Чехии со счетом 3:0.