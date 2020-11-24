Нападающий «Динамо» Москва Даниил Тарасов рассказал, что жалеет о своем решении вернуться в КХЛ в 2015 году.

Тарасов с 2009 года выступал за американские клубы, а в феврале 2015 года дебютировал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», однако уже в июле подписал контракт с «Динамо».

— Андрей Миронов говорил, что он хотел бы вернуться в НХЛ. Сами об этом не думали?

— Если честно, я жалею о том, что вернулся в Россию, когда мне было 24. «Сан-Хосе» предлагал мне контракт, но из-за семейных обстоятельств пришлось вернуться. Я играл там очень долго, только дебютировал в НХЛ, в первой же игре набрал очко, а в следующей получил травму голеностопа. Когда я восстановился, меня сразу же форсировали. Я чувствовал себя не на сто процентов хорошо. Так что сезон я доигрывал в фарме. Потом мне позвонил агент и сказал, что предлагают контракт сначала двусторонний, а на след год односторонний. Я очень обрадовался. Но потом оказалось, что предлагали только на один год двусторонний контракт. Я понимал, что придется начинать в фарме, и неизвестно, как и что сложится. Но если бы можно было повернуть время вспять, я бы поехал в НХЛ и на двусторонний контракт. Все ко мне там хорошо относились. Даже генеральный менеджер после моего отъезда очень хорошо про меня говорил. В целом, все было на высшем уровне.

— После этого никаких разговоров про НХЛ не было?

— Мне скоро будет 30 лет. Здесь меня все устраивает, плюс у меня еще год контракта с «Динамо». Конечно, НХЛ — мечта любого хоккеиста. Я бы очень хотел там поиграть, но, думаю, в реальности это все позади, — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом Sport24 Аленой Гребеньковой.