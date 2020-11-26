Чешский тренер Ян Захрла поделился воспоминаниями о периоде работы России.
Захрла за карьеру был часть тренерского штаба «Кристалла», «Химика», «Титана» и «Льва».
«Русские умеют слушать, когда тренер говорит, это удобно. Они привыкли к тренировкам. Не могу сказать, что сейчас дела обстоят так же, как 15 лет назад. Я говорю о своем опыте работы во «Льве». У нас был финский тренер Кари Ялонен, а упражнения на тренировках выполнялись до автоматизма.
Водка? В России без водки невозможно. Однажды я пошел в ресторан в Саратов. Был полдень, а там сидели четверо мужчин в спортивных костюмах с водкой. Нет, перед ними стояли не шоты, а именно бутылка. Так там все и работает.
Но мне нравилось в России, там осталось много друзей. Русские могут быть щедрыми и открытыми. В России было приятно жить. Иногда выпивали, да. Нужен твердый характер, чтобы понять, когда с тебя уже хватит», — цитирует Захрлу Idnes.cz.