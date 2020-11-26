«В России без водки невозможно»

«Русские умеют слушать, когда тренер говорит, это удобно. Они привыкли к тренировкам. Не могу сказать, что сейчас дела обстоят так же, как 15 лет назад. Я говорю о своем опыте работы во «Льве». У нас был финский тренер Кари Ялонен, а упражнения на тренировках выполнялись до автоматизма.