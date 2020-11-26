Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал интервью, в котором в числе прочего рассказал о знакомстве с будущей женой — Алисой Знарок. Алиса является дочкой известного хоккейного тренера Олега Знарка.

Панарин, в частности, признался, что поначалу Алиса отвечала ему сухо и холодно. В то время он являлся игроком «Чикаго Блэкхокс».

«Я-то хотел, чтобы она сразу влюбилась, все бросила и поехала со мной в Чикаго! У меня же джойстика на приставке два, с кем играть? А она сухо так отвечала, холодно. Я подумал: ну и фиг с ней, раз выпендривается. Хотел даже заблокировать. А потом оказалось, что у нее в то время бойфренд какой-то был», — сказал Панарин в интервью журналу о светской жизни Tatler.

Позже Артемий и Алиса все же сумели найти общий язык и стали парой. Хоккеист вспоминает: отец Алисы некоторое время стеснялся, узнав о его романе с дочерью: «В раздевалке меня стеснялся! Обычно Олег Валерьевич всех подкалывает, а в мою сторону даже смотреть перестал, мне аж самому неловко было».