ЦСКА в гостях уверенно обыграл ХК «Сочи»

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Московский ЦСКА взял верх над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе москвичей отличились Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. У хозяев единственную шайбу забросил Сергей Шмелёв.

Для «Сочи» это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Сочи» встретится с рижским «Динамо».