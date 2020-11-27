Джонни Бойчаку — 36 лет. Не рассвет карьеры, но провести еще несколько сезонов в Национальной хоккейной лиге хоккеист собирался. Увы, эти планы разрушил один-единственный эпизод. 4 марта в игре против «Монреаля» защитник «Айлендерс» толкнул в спину Арттури Лехконена, а тот в падении задел коньком лицо соперника. Всем сразу стало понятно, что произошло что-то очень неприятное, но после игры генеральный менеджер «Нью-Йорка» Лу Ламорелло был настроен оптимистично:

«С Джонни Бойчаком все нормально. Повреждения глаза у него нет. Хотя вечер у него был тот еще. Он почувствовал контакт конька с глазом. К счастью, пострадало только веко. Ему наложили 90 швов, но хирург обо всем позаботился. Я не хочу преувеличивать проблему из-за числа швов, потому что они были очень маленькими, но их потребовалось 90. С ним все будет в порядке. Состояние его глаза — лишь вопрос времени».

Джонни действительно вернулся к тренировкам уже через 5 дней, затем вместе со всей лигой отправился на многомесячный карантин, а после возобновления сезона сыграл за «Островитян» 3 матча в плей-офф. Мог бы и больше, но вмешалось новое повреждение — защитник «Флориды» Майк Мэтисон жестко встретил соперника ударом в голову в стартовой игре розыгрыша Кубка Стэнли. Игрока «Пантерз» тогда наказали лишь 2-минутным штрафом, а тренер «Нью-Йорка» Барри Тротц был с этим не согласен:

«Поверьте мне, я уважаю судей и то, что они делают, потому что мы, тренеры, должны были выполнять их работу во время третьей фазы и двусторонок. Когда я увидел этот эпизод, заметил, что сначала Джонни опустил голову. Я подумал, что Мэтисон довольно сильно ударил его по голове. Судьи пересмотрели этот момент. Я доверяю их мнению. Но не согласен с их решением, потому что хочу защитить своих игроков. Но это был спорный момент, я думаю».

Но даже с учетом всех этих проблем никто и предположить не мог, что 2020-й год окажется последним в карьере Бойчака. А случилось именно так. Тот самый порез коньком не оставил оборонцу шансов играть в хоккей на высшем уровне:

«С периферическим зрением у меня, на самом деле, не все в порядке. Мне сказали, что у меня повреждение глазного нерва и что-то еще, так что мне было сложно все воспринимать. Я прошел разные тесты, и все было очень и очень трудно. Тяжело, когда тебе говорят, что ты больше не будешь играть, а если будешь, то могут быть очень серьезные последствия. Травма заставила меня перестать играть, но я не знаю, как правильно это назвать — завершение карьеры или попадание в долгосрочный список травмированных. Я только знаю, что больше мне играть нельзя, потому что это небезопасно».

В Северной Америке в последние часы пересматривают яркие эпизоды из карьеры Джонни, российским же болельщикам он, прежде всего, должен был запомниться противостоянием с Александром Овечкиным. Из 725 матчей в НХЛ Бойчак 46 провел против главной русской звезды и до 2012 года умудрялся ее сдерживать — Ови не мог отличиться в личном противостоянии с канадцем. В итоге их дуэль растянулась почти на 6 часов игрового времени.

Ну а самый запоминающийся эпизод этой дуэли случился 10 лет назад. 2 февраля 2010 Бойчак, тогда игравший за «Бостон», имел неосторожность толкнуть Александра Великого на борт. Следующие 30 секунд вошли в истории лучшей лиги мира, как «одна из самых зрелищных смен в карьере Овечкина». За полминуты россиянин трижды врезался в соперника и с третьего удара все-таки сумел уложить его на лед. Удивительная настойчивость и заряженность на борьбу.

Когда обыватели рассуждают о том, что хоккеисты получают излишне высокую зарплату, им в ответ теперь можно рассказать грустную историю Джонни Бойчака. Он лишился возможности заниматься делом своей жизни за несколько секунд. И это еще хорошо, что тот удар коньком не закончился для канадского защитника более тяжелыми последствиями.