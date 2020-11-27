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В Америке назвали лучших игроков за всю историю МЧМ. Буре — второй, канадцев нет в тройке! 

Чемпионат.com 6 часов назад
Буре второй лучший игрок МЧМ всех времён
Фото: Чемпионат.com
Легенде российского хоккея не хватило всего одного очка, чтобы обойти великого Петера Форсберга.
Приближение старта молодёжного чемпионата мира уже ощущается по всем фронтам. Пока сборная Канады вынужденно ушла на карантин из-за заболевших и приостановила свой тренировочный лагерь, канадская телекомпания TSN обнародовала очень интересный рейтинг. Был составлен список из 25 лучших хоккеистов МЧМ за всю историю этого турнира, и, хотя он считается вотчиной Канады, родоначальникам хоккея не досталось даже бронзы.

Буре проиграл одно очко в голосовании

Споры о том, кто достоин лидерства в этом историческом хит-параде, развернулись жаркими. Редакция TSN создала комиссию из 12 международных экспертов и попросила их голосовать — сам рейтинг приурочен к 45-летнему юбилею молодёжного чемпионата мира. Итоги этого самого голосования удивили многих, причём не только в Северной Америке: первое место досталось шведу Петеру Форсбергу, а второе — Русской Ракете Павлу Буре, причём разделило их в голосовании всего одно очко!
Форсберг сыграл на МЧМ 14 матчей в карьере, но набрал невообразимое количество очков — 42 (10+32). У Буре, который на МЧМ защищал цвета сборной Советского Союза, на 3 балла меньше (39 очков, 27 голов в 21 матче). Лидерство шведа во многом определяется всего одним-единственным матчем — это была игра против сборной Японии в 1993 году, в которой Фоппа набрал 10 очков (за весь МЧМ-1993 он наколотил 31 балл). Впрочем, и без этой десятки Форсберг был бы одним из лучших: на его счету 5 матчей с четырьмя очками, а 32 передачи — это на 10 больше, чем у второго лучшего ассистента в рейтинге.
Буре вошёл в историю турниров как единственный игрок, кто забивал в среднем гол за игру на протяжении всех трёх МЧМ, в которых принимал участие. Павел отличался голами в 16 матчах из 21.
Замкнул тройку легендарный защитник Вячеслав Фетисов, у которого в 14 матчах 15 очков. Фетисов выступал на МЧМ в 1977 и 1978 годах, когда турнир только набирал обороты. Он выиграл два молодёжных чемпионата мира и стал первым и единственным защитником, кто взял своеобразный дабл-дабл — зарабатывал титул лучшего защитника и золотую медаль на каждом из МЧМ.
Главная грусть Канады — это четвёртое место Уэйна Гретцки, словно речь шла о пресловутой исторической Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Гретцки, правда, сыграл лишь на одном МЧМ — это было в 1978 году. У него был свой триумф — игра против Чехословакии на Рождество, когда он набрал 6 очков. Всего же на счету Великого 17 баллов в 6 матчах, но взял он лишь серебряную медаль.
На пятом месте расположился Джордан Эберле, который стал символом канадского блеска десятилетней давности. За 12 матчей он забросил 14 шайб и набрал 26 очков, взяв серебро и золото. Эберле стал одним из четырёх игроков в истории, кто забивал по голу и набирал не мене 2 очков в среднем за матч.
Канада и СССР/Россия выиграли совместно 31 из 44 золотых медалей МЧМ, поэтому неудивительно, что четыре места в первой пятёрке занимают представители именно этих стран.
Топ-25 игроков на МЧМ, рейтинг телекомпании TSN:
1. н. Петер Форсберг (Швеция);
2. н. Павел Буре (СССР);
3. з. Вячеслав Фетисов (СССР);
4. н. Уэйн Гретцки (Канада);
5. н. Джордан Эберле (Канада);
6. н. Маркус Нэслунд (Швеция);
7. н. Владимир Крутов (СССР);
8. н. Роберт Райхел (Чехия);
9. н. Эрик Линдрос (Канада);
10. н. Александр Могильный (СССР);
11. н. Александр Овечкин (Россия);
12. в. Кэри Прайс (Канада);
13. н. Владимир Ружичка (Чехия);
14. з. Райан Эллис (Канада);
15. з. Рейо Руотсалайнен (Финляндия);
16. н. Евгений Кузнецов (Россия);
17. в. Евгений Белошейкин (СССР);
18. н. Яромир Ягр (Чехия);
19. н. Джон Таварес (Канада);
20. н. Эса Тикканен (Финляндия);
21. в. Мэнни Легаси (Канада);
22. н. Зак Паризе (США);
23. н. Патрис Бержерон (Канада);
24. н. Филип Форсберг (Швеция);
25. з. Михаил Татаринов (СССР).

«Фоппа лучше, чем Гретцки!»

В Европе этот рейтинг также вызвал большой интерес и даже удивление. «Форсберг набрал какие-то непонятные 42 очка в 14 матчах. А Буре — лучший снайпер в истории турниров и третий лучший бомбардир», — отметил обозреватель Ilta-Sanomat Сами Хоффрен. При этом финны с разочарованием отмечают, что лучший представитель их сборной расположился лишь на 15-м месте — это знаменитый защитник Рейо Руотсалайнен, а форвард Эса Тики Тикканен, ставший четвёртым снайпером в истории турниров, занял 20-ю строчку.
«Фоппа стал лучше, чем Гретцки! Его назвали выше, чем Буре, Фетисова и Уэйна. Петер против Павла, лучший бомбардир против лучшего снайпера — Форсберг победил с перевесом в одно очко», — констатировал Маттиас Карлссон из Aftonbladet. Всего же шведов в рейтинге трое (Маркус Нэслунд — шестой, Филип Форсберг — на 24-м месте).
Удивительно, что в Чехии этот рейтинг остался без внимания экспертов, хотя чехов в нём трое и все на вполне достойных позициях. Автор исторического буллита в Нагано-1998 Роберт Райхел занял восьмую строчку, наколотив 40 очков в 21 матче, пятью местами ниже расположился капитан золотой олимпийской сборной в том же Нагано Владимир Ружичка. Яромир Ягр, сыгравший лишь на одном турнире в 1990 году, в 7 матчах набрал 18 очков, после чего сделал выбор в пользу НХЛ, где быстро стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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