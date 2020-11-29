«Воспитанник подмосковного хоккея большую часть жизни отдал именно московскому «Динамо». В 1990 году Антипов был частью той команды, которая прервала гегемонию ЦСКА в российском хоккее. Однако главные успехи ожидали Анатолия Александровича в качестве тренера. На протяжении последних лет Анатолий Антипов работал в системе клуба, развивая молодых хоккеистов и прокладывая им путь в большой хоккей. Высшей точкой работы главным тренером стала сенсационная и безоговорочная победа в плей-офф ВХЛ, когда самая молодая команды лиги, уступив всего в трех играх, завоевала Братину. В составе чемпионской команды были и те, кто сейчас выступает на высшем уровне российского хоккея: Иван Бочаров, Владимир Брюквин, Егор Зайцев, Артем Волков, Иван Игумнов, Владислав Ефремов и м