Анатолий Александрович Антипов ушел из жизни в возрасте 61 года. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Мы скорбим вместе с вами » — говорится в сообщении.