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Ушел из жизни заслуженный тренер России Анатолий Антипов

Sport24иещё 4
1 час назад
Умер заслуженный тренер России Анатолий Антипов, сообщает официальный сайт московского «Динамо». Чемпион СССР 1990 года в составе бело-голубых скончался утром 29 ноября.
«Воспитанник подмосковного хоккея большую часть жизни отдал именно московскому «Динамо». В 1990 году Антипов был частью той команды, которая прервала гегемонию ЦСКА в российском хоккее. Однако главные успехи ожидали Анатолия Александровича в качестве тренера. На протяжении последних лет Анатолий Антипов работал в системе клуба, развивая молодых хоккеистов и прокладывая им путь в большой хоккей. Высшей точкой работы главным тренером стала сенсационная и безоговорочная победа в плей-офф ВХЛ, когда самая молодая команды лиги, уступив всего в трех играх, завоевала Братину. В составе чемпионской команды были и те, кто сейчас выступает на высшем уровне российского хоккея: Иван Бочаров, Владимир Брюквин, Егор Зайцев, Артем Волков, Иван Игумнов, Владислав Ефремов и м
Анатолий Александрович Антипов ушел из жизни в возрасте 61 года. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Мы скорбим вместе с вами » — говорится в сообщении.
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