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Американцы не верят в Овечкина. Фанаты считают, что он не побьет рекорд Гретцки — помешают коронавирус и локауты 

Sport24 2 часа назад
Одним из главных хоккейных событий прошлой недели стал визит в Россию Яромира Ягра. Величайший из чешских хоккеистов прилетел в Москву на юбилей омского хоккей, который «Авангард» отмечал матчем с «Ак Барсом», и параллельно много общался с журналистами. В том числе, естественно, об Александре Овечкине. Главный вопрос — сможет ли Ови побить снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки (706 и 894 гола соответственно)? Чех верит в русского капитана «Вашингтона»:

«Раньше я думал, что у Овечкина не будет шанса догнать Гретцки. Это было шесть лет назад. Но он изменился, стал лучше как игрок, чем был в молодости. Работает более усердно. Если он будет здоров и продолжит так работать, то сможет побить этот рекорд».

Чего не скажешь о североамериканских фанатах. Цитаты Ягра разлетелись в том числе и за океаном, но болельщики не поддержали чеха — они не верят, что Овечкину по силам обогнать легендарного 99-го номера. Sport24 собрал их комментарии с сайте телекомпании Sportsnet.
Alice Cramden:
«Неважно, являетесь вы поклонником Ови или нет… то, что он достанет Гретцки — очень маловероятно. Ему по-прежнему предстоит пройти долгий путь. Вы знаете, что они говорят о том, чтобы ставить личные рекорды выше успеха команды. Обычно, они относятся к этому не очень хорошо».
ReggieVonDoom
«Я просто не думаю, что он это сделает. Скорее всего, он окажется на втором месте, но даже для этого к 40 годам ему надо выдать несколько сезонов с 50 шайбами, а этот возраст приближается очень быстро. Если бы в его карьере не было двух локаутов, ковида и прочего, он мог бы уже быть рядом! Но теперь не все в его руках. Чертовски хороший хоккеист, но рекорд 99-го номера он не побьет».
Murray Sears:
«Интересно, что эти двое игроков могут в конечном счете занять по голам первое и второе место, однако являются при этом абсолютно разными хоккеистами. Ови в первую очередь нацелен на бросок. Он открывается под шайбу и просит ее. Тогда как Гретцки в первую очередь был заточен под передачи. Если бы Гретцки так же фокусировался на бросках, как Овечкин, у него на финише карьеры было бы меньше ассистов, но забил бы он наверняка больше 1000 голов».
IdespiseRogers:
«Он побьет рекорд Гретцки, только если отыграет еще 6-7 сезонов. Я нахожу это маловероятным».
Pajama Nation:
«Ови, вероятно, не побьет этот рекорд. Для этого ему нужно еще 4 сезона с 47 голами. А если он все-таки сделает это, то все скажут, что шайбы в плей-офф тоже нужно учитывать».
JJ Fared:
«Марио Лемье был лучшим снайпером, которого когда-либо видела НХЛ».
ML.CUP.67:
«Гретцки мог сыграть еще 1370 игр, не набрав ни одного очка, и все равно финишировал бы графике «балл за игру». Безумный».
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