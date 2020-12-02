Кирилл Капризов
— один из самых завидных женихов среди российских хоккеистов. Забив в 20 лет победный гол в финале Олимпиады-2018, нападающий из Новокузнецка сразу стал «золотым» мальчиком и самым популярным игроком, выступающим в России. К 23-ти годам Капризов добился серьезных результатов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА
, бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В этом году Кирилл наконец-то решился на отъезд в Северную Америку. Он подписал контракт новичка с «Миннесотой» и уже отправился за океан для подготовки к новому сезону. Компанию в путешествии ему составила таинственная спутница. Мы выяснили, что это бывшая участница «Холостяка» Николь Сахтариди.