Кирилл Капризов — один из самых завидных женихов среди российских хоккеистов. Забив в 20 лет победный гол в финале Олимпиады-2018, нападающий из Новокузнецка сразу стал «золотым» мальчиком и самым популярным игроком, выступающим в России. К 23-ти годам Капризов добился серьезных результатов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА , бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В этом году Кирилл наконец-то решился на отъезд в Северную Америку. Он подписал контракт новичка с «Миннесотой» и уже отправился за океан для подготовки к новому сезону. Компанию в путешествии ему составила таинственная спутница. Мы выяснили, что это бывшая участница «Холостяка» Николь Сахтариди.

Девушка в сторис инстаграма выставила видео полета с Кириллом. Пара сначала долетела до Нью-Йорка, где была пересадка, а затем отправилась в Миннесоту.

Николь 21 год. Девушка родилась и выросла в Пятигорске, где училась банковскому делу. В настоящее время проживает в Москве. Сахтариди стала известна после участия в популярном реалити-шоу «Холостяк» с певцом Егором Кридом . Проект девушка покинула, не дойдя до финала, из-за того, что другая участница — Алиса Лисс рассказала Егору, что у Николь есть отношения с мужчиной вне проекта. Девушка отрицала связь с бывшим молодым человеком.

У Николь 342 тысячи подписчиков в инстаграме, она работает моделью и активно ведет свою страницу в социальной сети.

После ухода из «Холостяка» девушке приписывали роман с певцом Мишей Марвином . Молодой человек красиво ухаживал за красавицей и дарил ей шикарные букеты цветов.

В СМИ пишут, что Сахтариди любит путешествовать, посещать светские вечеринки и тусоваться в ночных клубах. Наверняка, на одном из модных мероприятий в Москве Капризов во время отпуска и заметил сногсшибательную брюнетку. Интересно, что ранее Кириллу приписывали роман с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Молодые люди познакомились в Корее и вместе сидела на борту самолета, перевозившего российских олимпийцев из Пхенчхана в Москву. На тот момент фигуристке было 16 лет.