Важнейшую роль в выборе дела всей жизни для Карпова сыграл отец. Он был вратарем заводской команды и большим фанатом хоккея, так что альтернативы у сына фактически не было.

«Он с малых лет целенаправленно готовил из сына хоккеиста. В пять лет записал в секцию фигурного катания, чтобы как Балдерис овладел мастерством катания на коньках, а потом в семь лет на ЧТЗ записал уже в хоккейную секцию. Более того, когда я приезжал с тренировок домой, то мы с отцом шли на стадион, который находился рядом с нашим местом жительства, и там я еще занимался дополнительно. Помню, бывало, что даже при выключенном свете, в полной темноте наматывали круги по стадиону», — рассказывал Валерий.

Вся эта работа со временем окупилась сполна: уже в семнадцатилетнем возрасте перспективный хоккеист дебютировал за команду мастеров челябинского «Трактора» . Под руководством Валерия Белоусова форвард прогрессировал в сумасшедшем темпе и вскоре стал лидером клуба. В 1992 году Карпов отправился на стажировку в ЦСКА , чтобы набраться опыта, тренируясь бок о бок с лучшими игроками страны. Новичок успел провести девять матчей в тройке с Вячеславом Буцаевым и Андреем Коваленко до того, как все лидеры команды покинули армейский клуб.

«Я приехал в ЦСКА, и за предсезонку там разъехались абсолютно все системообразующие игроки. В 21 год я оказался третьим по возрасту в команде. Я приехал туда учиться, а оказалось наоборот. Мне пришлось передавать свой «опыт». В итоге я вернулся в «Трактор», — говорил разочарованный форвард.

После возвращения Валерия в Челябинск команда дважды добиралась до полуфинала, но оба раза натыкалось на московское «Динамо»

«К сожалению, дважды подряд мы выходили на московское «Динамо», где на тот момент была талантливая молодая команда, укомплектованная игроками, собранными со всей страны. Яшин, Каспарайтис, Виктор Козлов, тот же Назаров — сами понимаете, насколько мощный коллектив у них тогда был, но даже несмотря на все это, у нас были реальные шансы на победу, особенно в первый раз, в сезоне 1992/93», — вспоминал Карпов.

Так и не став чемпионом в родной стране, но выиграв золото первенства планеты (ниже — крутейший гол Канаде в полуфинале), форвард решил попробовать свои силы в Северной Америке. После Олимпиады в Лиллехаммере Валерий уехал в ранее задрафтовавший его «Анахайм».

«После одного из матчей на чемпионате мира мы сидели на трибуне с Игорем Варицким, и ко мне неожиданно по-русски обратились: «Вы Валерий Карпов?». После моего утвердительного ответа я был представлен генеральному менеджеру «Анахайма», который поинтересовался: «Не хотите ли вы играть в Калифорнии?». Я ответил, что, конечно, мне это интересно, и на драфте 1993 года «Анахайм Майти Дакс» выбрал меня под общим 56-м номером», — говорил Валерий.

Но карьера за океаном у российского нападающего не сложилась. За три года в НХЛ он провел всего 76 матчей и набрал 29 (14+15) очков.

«Слишком много было травм. Молодой, горячий, уровень хороший, но там, как правило, не трогают людей с именем. Таких великих как Грецки, Лемье просто объезжали. А Валере приходилось доказывать. Его признавали лучшим игроком недели за красивый гол. Он по льду летал словно ракета. Его даже сравнивали с Павлом Буре. Ему не повезло там. Несколько сотрясений! Однажды получил серьезную травму: переехали коньком лицо, когда он упал в результате столкновения на лед. Представляешь, какая это боль? Ему сделали такую великолепную пластику, что шрама почти не видно было. Это же надо — проехать коньком по всему лицу! Думаю, если бы у нас «слепили», Гуинплен просто отдыхал бы!», — делился своим мнением о заокеанской карьере Карпова его лучший друг Вадим Кохельников.

После неудачного вояжа в Северную Америку Карпову предстоял непростой выбор: вернуться в родной, но переживавший серьезный финансовый и идеологический кризис «Трактор», или поехать в Магнитогорск, где хотели построить чемпионскую команду. Валерий захотел стать одним из кирпичиков клуба-чемпиона и, выбрав «Металлург» , не прогадал. В 1999 году «Магнитка» взяла золото, а Карпов блистал рядом со своими звездными партнерами, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром победного плей-офф.

«Поехали на Банное, на горнолыжку в Абзаково. Но Валера не катался, он любил горные лыжи, но по контракту было запрещено. В НХЛ любая травма во время игры была застрахована, но если игрок получал травму, катаясь на лыжах, то это уже был не страховой случай. Поэтому кататься было нельзя. И здесь, в Магнитогорске, он этого правила придерживался», — рассказывал Кохельников.

Перед сезоном-2000/01 Карпов оказался в списке игроков, с которыми руководство команды хотело расстаться, чтобы освежить коллектив. Далее в карьере форварда были тольяттинская «Лада» и московское «Динамо», но ни в одном из этих клубов ему не удалось демонстрировать ту игру, которую показывал в «Магнитке». Тогда хоккеист, после разговора с Белоусовым, вернулся в Магнитогорск и провел лучший сезон в карьере. В чемпионате-2003/04 он набрал 39 очков и установил личный рекорд результативности. Однако плей-офф капитан команды провалил: ни одного балла в одиннадцати встречах и нереализованный буллит в пятом матче финала против «Авангарда» . Именно тогда карьера нападающего пошла на спад.

Через год Карпов окончательно покинул Магнитогорск и провел прекрасный год в родном «Тракторе», который на тот момент выступал в Высшей лиге. Далее был вариант с «Салаватом Юлаевым», но из-за полученной на предсезонке в Уфе мини-травмы форвард не успел заслужить доверие Михалева, и решил окончательно закончить свою игровую карьеру. Отдыхал от хоккея Карпов недолго: уже через несколько лет он стал генеральным менеджером «Автомобилиста». Но на этой должности продержался всего год — до августа 2009 года. А затем руководство клуба приняло решение об его увольнении.

«Мне скрывать нечего. Все случилось в Финляндии на сборах. Главный тренер «Автомобилиста» Марек Сикора придерживался системы: полдня тренировка, полдня — отдых. У меня был день рождения. Пробежал с ребятами кросс, поработал на льду. В городе выпили с тренерами по паре кружек пива. На вечер взял бутылочку вина. После отбоя никто меня не видел. Тем более на сборах я был самым большим начальником — кому мог «попасться на глаза»? Жили в финской деревне, туда и не доберешься. Но оказалась в команде какая-то крыса — меня сдала», — рассказывал Карпов.

В следующий раз хоккейные болельщики услышали о Валерии только через пять лет. В 2014 году ему предложили поработать помощником Алексея Тертышного в «Челмете», и местный воспитанник с удовольствием принял предложение. Но через десять дней Карпов оказался в коме при весьма загадочных обстоятельствах. Существует несколько версий случившегося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Версия первая. Хоккеист в бытовой ссоре получил удар по голове бутылкой и упал с лестницы в собственном подъезде. Полиция Челябинска не нашла в этом происшествии состава преступления, однако родители Карпова настаивали на дополнительном расследовании.

Версия вторая. Со слов Анны Карповой , жены хоккеиста, ее муж упал с лестницы, когда пьяным вышел из лифта. Ни сама Анна, ни водитель семьи не сумели спасти его от падения.

«Он последним заходил в лифт, соответственно, первым из него выходил. Он схватился за перила, и его прямо развернуло, и он полетел головой вниз. Это произошло мгновенно, мы даже не успели его схватить. Просто секунды. Сережа бросил пакеты и произнес: Убился!», — рассказывала журналистам вдова.

Анна вместе с водителем сразу повезли Карпова в больницу, куда, по слухам, она поместила его под чужой фамилией и велела врачам не пускать к нему родственников.

«Когда мы на следующее утро сунулись в реанимацию, нам сказали, что нас нельзя допускать. Всю информацию можно получить только через Анну и ее шофера. Я сказала, что я мать, показала паспорт, и тогда нас врач пропустил, но только в само отделение реанимации, где к нам вышел врач, сказал, что его прооперировали. А к Валере мы так и не попали», — говорила мать хоккеиста Людмила Карпова.

Также о жене хоккеиста нелестно отзывалось все его ближайшее окружение.

«Я считаю, что он во второй раз женился на непорядочной женщине Анне. Но я ее зову Нюркой. Анна Карпова, конечно, чудовище. При первом же знакомстве она мне сразу не понравилась. От нее прям негативом несло. С первой женой Миленой мы до сих пор дружим. Бывало, мы Новый год несколько лет вместе встречали. Я и моя жена Зоя ему говорили, что он совершил по жизни чудовищную ошибку. Мы не находили общего языка с этой женщиной. Бывают люди негодяи, вот она негодяйка. Она из этого племени. Все произошло из-за нее. Она получила деньги с Валеры, и он ей стал не нужен», — говорил Вадим Кохельников.

30 июня Карпов был доставлен в реанимацию, где врачи сделали ему две трепанации черепа, после чего бывший хоккеист впал в кому. В сентябре его перевезли из Челябинска в одну из больниц города Березовский Свердловской области, но спасти Валерия не удалось. 10 октября 2014 года он скончался, не приходя в сознание.

Смерть капитана чемпионского состава «Магнитки» 2000-х окутана мраком тайны. До сих пор доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он получил травмы, несовместимые с жизнью. Ясно лишь одно: для всего российского хоккея это стало невосполнимой потерей.