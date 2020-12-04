Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил сожаление в связи с тем, что «Спартак» не может выбиться в лидеры КХЛ.

«Дело совсем не в провальной серии по Сибири с Дальним Востоком и не в крупном поражении в Хабаровске. Дело в том, что в последнее время мы видим, что «Спартак» топчется на одном месте и не видно перспективы.

Наверное, теперь только мы, ветераны, знаем, что «Спартак» — это знаковая, легендарная команда для отечественного хоккея. А новое поколение, воспитанное на победах больших клубов с Востока — например, «Магнитки» или «Ак Барса», воспринимает красно-белых как в лучшем случае середняков. Вот что самое обидное — и самое вредное для нашей хоккейной культуры.

У меня комплектование «Спартака» вызывает вопросы. Красно-белые всегда отличались особой духовитостью, характером, что прежде всего зависит от наличия российского костяка, от людей, которые сохраняют традиции.

Этого, к сожалению, не наблюдается, из-за чего команда полностью зависит от легионеров. А ставка на легионеров — стратегически тупиковый путь, ведь сегодня они здесь, а завтра — там, у себя дома. И очень часто они играют только на статистику — набирают свои очки под будущие контракты, но при отрицательной полезности для команды», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.