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Россия — уже чемпион? Канада и США окончательно потеряли главных звезд за три недели до МЧМ 

Sport24 и ещё 4 4 часа назад
За три недели до старта молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России продолжает закрепляться в статусе его главного фаворита. Нет, команда Игоря Ларионова не разносит соперников в контрольных матчах, она тихо и спокойно тренируется в Новогорске.

«Для всех этот турнир — очень привлекательное событие. Тем более, что проходит в новогодние праздники. Сейчас не хочется нагнетать атмосферу. Уже в Канаде у нас будет несколько товарищеских матчей, и там градус волнения и напряжения уже будет возрастать. Поэтому сейчас все прорабатываем в спокойном режиме, смотрим много видео, показываем некоторые нюансы, которые можно подправить и улучшить. В этом плане «пузырь» помогает прочувствовать коллектив, каждого игрока — и сделать правильный выбор», — говорит главный тренер.

Болельщики и журналисты начинают досрочно вручать российской молодежке золото из-за событий, которые происходят с ее соперниками. В конце ноября пришла новость из сборной Канады — два игрока заразились коронавирусом из-за чего подготовительный сбор бы остановлен на две недели. И это при том, что «Кленовые листья», в отличии от наших, не имели игровой практики (исключение — парни из юниорской лиги Квебека). Очевидно, что подойти к домашнему турниру даже в близком к оптимальному состоянию кандацам будет сложно.
Ну а накануне сборная России продолжила получать подарки. Первым делом, стало известно, что на первенство планеты не приедут два хоккеиста, которые потенциально могли бы стать его главными звездами. Речь о канадце Алексисе Лафренье и американце Джеке Хьюзе. Потери эти для двух североамериканских команд были ожидаемыми, но все равно выглядят если не фатальными, то очень серьезными.
19-летний Лафренье уже в прошлом году признавался MVP молодежного чемпионата мира, а за год точно стал еще сильнее. Именно он должен был тащить «Кленовых листьев» к очередному золоту, но в дело вмешался «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб Артемия Панарина, которому на драфте 2020-го улыбнулась удача в виде первого выбора, не захотел отпускать свою новую молодую звезду в Эдмонтон, где пройдет первенство планеты. «Рейнджерс» не смутил даже тот факт, что с датами начала нового сезона НХЛ нет вообще никакой ясности — они хотят, чтобы Лафренье прошел с командой весь период подготовки.
Не будет в Эдмонтоне и первого номера драфта 2019 года. Джек Хьюз пропустил прошлый МЧМ из-за выступлений за «Нью-Джерси Дэвилз», а сейчас, после многомесячного простоя (с середины марта), клуб и вовсе не готов расставаться со своим главным молодым активом. «Дьяволы» рассчитывают, что за время пандемийного простоя Хьюз смог набрать силы и веса, если так, то уже в сезоне-20/21 он должен помочь команде начать выбираться из пропасти. Ситуация с Лафренье и Хьюзом для НХЛ абсолютно нормальна — в прошлом году «Каролина» точно также заблокировала поездку в сборную для Андрея Свечникова.
Проблемы есть и у других сборных. «Рейнджерс», помимо Лафренье, не дали разрешения на поездку в Эдмонтон финскому таланту Каапо Какко, уже выигрывавшему не только МЧМ, но и взрослый ЧМ. А словаки лишились проспекта «Тампы» Максима Чайковича — «Лайтнинг» тут не при чем, нападающий начудил сам:
«Команда единогласно решила, что поведение Чайковича не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая им самим, с предсезонного периода. В пятничном подготовительном матче между игроками сборной он несколько раз демонстрировал недобросовестное и неспортивное поведение, которое привело к грязным силовым приёмам против товарищей по команде, играющих против него. Команда согласилась, что такое поведение игроков недопустимо. Поэтому сборная исключила Чайковича из состава команды».
Карантин «Кленовых листьев», отсутствие на турнире нескольких будущих суперзвезд и тысяч канадских болельщиков, наличие у российской команды игровой практики и ее удивительное выступление на Кубке Карьяла, где были разбиты взрослые (хоть и далеко не первые) составы финнов, чехов и шведов — весь паззл, вроде бы, складывается так, что команда Ларионова должна забирать титул. Смущают три момента — составы канадцев и американцев даже без Лафренье с Хьюзом хороши, списывать топовые европейские сборные тоже не стоит, а наши всегда больше любили ситуации, когда все против, а не за них. У Ларионова есть все шансы начать тренерскую карьеру с золота большого турнира, но до 5 января его тренеру никто не гарантирует.
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Комментарии 22
Хоккей , Каапо Какко , Игорь Ларионов , Андрей Свечников , Артемий Панарин , СБОРНАЯ РОССИИ
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