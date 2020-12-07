КХЛ назвала лучших игроков недели 

Еременко одержал две победы в двух гостевых встречах, в одной из них сохранив ворота в неприкосновенности. Всего 40-летний голкипер отразил 71 бросок по своим воротам (97,18% от общего числа нанесенных бросков).

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов из петербургского СКА , набравший 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в трех матчах. Игрок завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе "+4".

Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Дамир Жафяров из нижегородского "Торпедо" , одержавший с командой три победы в трех матчах недели. Нападающий набрал 6 (2+4) очков, что стало лучшим результатом недели. В игре против пекинского "Куньлуня" (5:4 ОТ) он отметился ассистентским хет-триком.