ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ 

Московский ЦСКА обыграл на выезде нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Сергей Андронов (23-я минута) и Константин Окулов (57), у хозяев отличился Иван Чехович (54).
Нижегородская команда прервала 3-матчевую победную серию.
Форвард "Торпедо" Дамир Жафяров, отметившийся голевой передачей, набирает очки уже в 11-м матче подряд и повторил клубный рекорд по результативной серии, который принадлежит Роберту Нильссону.