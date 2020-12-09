В НХЛ работают над созданием канадского дивизиона 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) работает над созданием канадского дивизиона в предстоящем сезоне. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн , комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, власти США закрыли въезд в Канаду. "Нам нужно многое сделать, чтобы вернуться в игру, — сказал Беттмэн. — Очевидно, что мы не собираемся играть 82 матча регулярного чемпионата, также есть проблемы с поездками из-за ограничений между США и Канадой".

"Если все останется так, как есть, нам наверняка придется создать канадский дивизион и перестроиться в США. Мы пытаемся сосредоточиться на решении всех этих проблем", — добавил он.

В канадский дивизион войдут семь команд: "Монреаль", "Торонто", "Оттава", "Калгари", "Эдмонтон", "Ванкувер" и "Виннипег". 24 клуба из США будут разделены на три дивизиона по восемь команд.