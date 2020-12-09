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Овечкина заставили рыдать на американской земле. Он не сдержал слез после разгрома от Канады в финале МЧМ 

Sport24 3 часа назад
Sport24 продолжает серию текстов о выступлении сборных СССР и России на молодежных чемпионатах мира. Сегодня очередь первенства планеты-2005, которое закончилось слезами одной из главных звезд в истории мирового хоккея.
Турнир, который принимали американские города Гранд-Форкс и Тиф-Ривер-Фолс, российская команда открыла поражением от хозяев со счетом 4:5. Вину за него на себя должен был взять и 19-летний нападающий Александр Овечкин. У парня, которого за несколько месяцев до этого, выбрали под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги, была отличная возможность спасти сборную в концовке, но он не попал по шайбе, находясь напротив пустого угла. Впрочем, у самого Ови была другая версия главной причины неудачи:

«Проиграли из-за грубых ошибок в обороне. Могли спасти матч, моментов-то у нас хватало. Но не получилось. Почему? Не думаю, что из-за акклиматизации или каких-то прочих факторов. Не знаю, с чем это связано. Может, перегорел кто-то, нервы подвели. Что ж, будем работать и надеяться, что победы придут».

Sport24
Зато дальше команда Сергея Герсонского даже не побежала, а понеслась. Чехов наши грохнули со счетом 4:1, белорусов — 7:2, швейцарцев — 6:1. Тем временем сборная США умудрилась проиграть два из трех следующих матчей и подарила нашим первое место в группе. А вместе с ним и прямую путевку в полуфинал, в котором болельщиков ждала вторая серия российско-американского противостояния. На этот раз Овечкин бомбанул дублем, Малкин отставать от товарища не ждал и в итоге «звездно-полосатые были уничтожены 7:2.
В любой другой ситуации российские хоккеисты после такой яркой серии побед считались бы фаворитами финала, но не в этот раз. Канадцы добрались до главного матча турнира еще более эффектно. Групповой этап они закончили с разницей шайб 32-5, а в полуфинале уверенно и с большим запасом обыграли Чехию — 3:1. Патрис Бержерон, Райан Гетцлаф и Сидни Кросби — наших ждала очень серьезная проверка.
Сомнения в том, что Овечкин и компания могут ее не пройти, возникли уже на первой минуте. „Кленовые листья“ поймали наших на пересменке, Джефф Картер влетел в зону россиян и сбросил шайбу себе за спину. Гецлаф зарядил в касание в дальний угол, Антон Худобин среагировать на этот выстрел не сумел — 0:1.
Дальше все напоминало снежный ком. Судьи не засчитали гол Дмитрия Пестунова, команда Герсонского не смогла придумать ничего дельного в формате „5 на 3“, Дэнни Сирвет пробил Худобина с отрицательного угла. Чуть легче стало после того, как у защитника Алексея Емелина незадолго до перерыва зашел дальний бросок, но эта шайба лишь ненадолго отсрочила крушение всех российских надежд.
Казалось, что если усилия Емелина поддержат Овечкин и Малкин, то у российской молодежки будут все шансы перевернуть этот финал. Вот только канадцы идеально выстроили игру против этого дуэта — силами защитников и форвардов третьего-четвертого звена они не дали Ови и Джино сделать вообще ничего. А когда Александр вернулся в раздевалку после второго периода, выяснилось, что продолжать встречу он не может — в одном из эпизодов „Кленовые листья“ травмировали форварду руку.
Впрочем, помощь Овечкин сборной России была уже не нужна — интрига в матче умерла уже к экватору. За первую половину второй двадцатиминутки команда Брента Саттера отправила в ворота Худобина и сменившего его Андрея Кузнецова 4 шайбы. Все было кончено.
6:1 в финале — одно из самых болезненных поражений в истории молодежной сборной России. Сразу после финальной сирены Малкин разрыдался, а Овечкин спустился с трибун на лед и с каменным лицом смотрел на противоположную сторону площадки, где происходил большой канадский праздник. Позже Ови пригласили на вручение приза лучшему нападающему чемпионата, в этот момент сдержать слез не смог и он. Перевязанная и спрятанная под джерси рука была здесь абсолютно ни при чем.
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Хоккей , Видео , Статьи , Алексей Емелин , Патрис Бержерон , Брент Саттер , Дмитрий Пестунов , Андрей Кузнецов , Сергей Герсонский , Александр Овечкин , Антон Худобин , Райан Гетцлаф , Джефф Картер , СБОРНАЯ РОССИИ
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