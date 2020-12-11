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«Сегодня произошло большое горе. Мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего «юлаевца» Артема Чернова.

Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать, это помолиться», — написала Кольцова.

Всего на его счету 300 матчей и 111 (47+64) очков.

В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо».

Клуб выразил соболезнования родным и близким хоккеиста.