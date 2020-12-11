«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи спортсмена, бывшего "юлаевца" Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но все что мы сейчас можем сделать — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, пишите мне», — написала она.