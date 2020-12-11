Хоккеист Артем Чернов скончался. Об этом жена его коллеги Кирилла Кольцова Светлана сообщила в своем инстаграме.
«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи спортсмена, бывшего "юлаевца" Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но все что мы сейчас можем сделать — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, пишите мне», — написала она.
«Спорт-Экспрессу» Кольцова рассказала, что Чернов скончался прошедшей ночью из-за болезни сердца. В пресс-службе хоккейного клуба «Динамо» (Москва) подтвердили смерть спортсмена в возрасте 38 лет и выразили искренние соболезнования его родным и близким.
Чернов, как сообщал «Рамблер», играл в составе таких клубов, как «Металлург» (Новокузнецк), «Авангард» (Омск), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Витязь» (Подольск). Он — обладатель Кубка Гагарина сезона 2011-2012 годов и бронзовый призер Кубка Гагарина сезона 2015-2016 годов.
В июле в возрасте 73 лет скончался хоккеист Александр Гусев. Он был выпускником детско-юношеской спортивной школы ЦСКА, играл на позиции защитника в составе клуба «Звезда» из Чебаркуля и ЦСКА. Хоккеист провел 313 матчей в чемпионатах СССР, забросил в ходе них 64 шайбы, трижды входил в список лучших игроков сезона.