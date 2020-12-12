Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Матч-центр
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1
Тамбов Тамбов
Зенит
Зенит
5 1
Урал Урал
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
3 0
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Арминия
Арминия
2 1
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия М Боруссия М
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
0 1
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
1 0
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
3 3
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
0 2
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
1 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 5
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Саутгемптон Саутгемптон
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
16:30
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
19:00
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
18:15
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
20:30
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Герта Герта
Майнц
Майнц
17:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
16:30
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
18:15
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
20:30
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М Боруссия М
Герта
Герта
22:30
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Арминия
Арминия
22:30
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:00
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал

Русского хоккеиста избили хулиганы, а он стал героем молодежного ЧМ. Эффектный гол Балмочных в финале с Канадой 

Sport24 2 часа назад
Sport24 продолжает вспоминать самые яркие российские и советские истории молодежных чемпионатов мира. Сегодня — история Максима Балмочных, которая могла закончиться трагедией, но привела к хэппи-энду.
К молодежному первенству планеты-1998/1999 наши сборная России ни разу не выигрывала золотые медали этого турнира. Да, после развала Советского союза наши лишь однажды не попали в тройку призеров, но сделать решающий шаг никак не удавалось. Попытаться прервать неприятную серию предстояло в самых неудачных для этого условиях — очередной чемпионат мира принимала Канада.
Форвард Максим Балмочных был крепким кандидатом в сборную, но в итоге до Канады добраться был не должен. Против талантливого воспитанника липецкого хоккея было все. Во-первых, за несколько месяцев до МЧМ его во дворе родного дома избили друзья детства, которые на самом деле оказались обыкновенными хулиганами и беспредельщиками:

«Им денег не хватало — и пошли на такой поступок. Я же ходил домой со стоянки в одно и то же время одной и той же дорогой. В тот вечер почти дошел до своего подъезда, когда они из кустов выскочили. Я не терял сознание, видел, кто бил. Били арматурой и железками какими-то, я руками закрывался, но все равно были рваные раны головы, 45 швов наложили. Друзья говорят, что я человек, которого в детстве в чан уронили, — знаете, как в «Астериксе и Обеликсе». То есть у меня не было сотрясения, не были сломаны руки, по которым тоже приходились удары. Единственное — была критическая потеря крови. Я сам поднялся в квартиру. Дома были все — отец, мама, сестра. И тут захожу я — от рубашки до ботинок все пропитано кровью. Стали обрабатывать раны, звонить в скорую. За 40 минут, пока ехали до больницы, очень много крови потерял, пришлось переливание делать».

Во-вторых, Балмочных сам того не желая, настроил против себя Геннадия Цыгурова, у которого играл в «Ладе». Максим, восстановившись после избиения, отправился в юниорскую лигу Квебека, чем сильно разозлил тренера. И надо же такому случиться, что именно Цыгуров вскоре принял «молодежку». Но опытные специалист проявил свою мудрость и все-таки вызвал нападающего на первенство планеты, несмотря даже на то, что против этого были тогдашние боссы ФХР.

«Когда я узнал, что Петра Ильича Воробьева в молодежке сменили на Цыгурова, подумал: «Ну, все — значит, меня не позовут». И тут приходит вызов. Меня агент спрашивает: «Ты, наверное, не поедешь?» А я так подумал: «Почему не поеду? Поеду». Я понял, что в юниорке просто прозябаю. И поехал. Сразу встретился с Геннадием Федоровичем. Как отец с сыном. Мне дорог этот человек, он ко мне хорошо относился на протяжении всего нашего знакомства. Я попросил его простить меня. Он сказал очень теплые слова и простил. С его стороны это было такое сильное отцовское, даже библейское прощение. Меня очень впечатлил тот момент».

Sport24
Балмочных Цыгурова не подвел. Во-первых, он разделил с Максимом Афиногенов звание лучшего бомбардира сборной России на том чемпионате мира. А во-вторых, он забросил одну из самых красивых шайб турнира, да еще и сделал это в финале против Канады.
В концовке второго периода Максим разогнался от синей линии своей зоны, промчался почти через всю площадку, а затем совершил нечто невероятное: переиграл будущего двукратного олимпийского чемпиона Роберто Луонго, держа клюшку в одной руке. Пересматривать этот уникальный момент можно бесконечное количество раз.
Даже немного жаль, что гол Балмочных не стал победным — канадцы смогли отыграться, а добить их удалось только в овертайме благодаря шайбе Артема Чубарова. Она получилась не такой красивой, но стала куда более популярной, оказавшись золотой.
Еще обиднее за то, как сложилась в дальнейшем карьера Максима. Человек, выдавший два крутейших МЧМ, провел всего 6 матчей в Национальной хоккейной лиге, а, провалив покорение Северной Америки, вернулся на родину, где тоже не блистал: «Северсталь», «Липецк», новокузнецкий «Металлург», минское «Динамо», чемпионат Белоруссии, снова «Липецк». Большой хоккейный талант так и остался нереализованным.
Sport24: последние новости
«Спартаку» снова забили необычный гол! Вовченко повторил финт Свечникова, а когда-то сломал звезду «Тампы» Поинта «Спартаку» снова забили необычный гол! Вовченко повторил финт Свечникова, а когда-то сломал звезду «Тампы» Поинта Обладатель Кубка Гагарина Чернов ушел из жизни в возрасте 38 лет Обладатель Кубка Гагарина Чернов ушел из жизни в возрасте 38 лет Роскошная квартира советского вратаря Третьяка в США. Он заплатил миллион долларов за жилье с видом на океан Роскошная квартира советского вратаря Третьяка в США. Он заплатил миллион долларов за жилье с видом на океан
Комментарии 7
Хоккей , Видео , Артем Чубаров , Максим Балмочных , Роберто Луонго , Геннадий Цыгуров , Петр Воробьев , Металлург , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение