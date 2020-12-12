Sport24 продолжает вспоминать самые яркие российские и советские истории молодежных чемпионатов мира. Сегодня — история Максима Балмочных , которая могла закончиться трагедией, но привела к хэппи-энду.

К молодежному первенству планеты-1998/1999 наши сборная России ни разу не выигрывала золотые медали этого турнира. Да, после развала Советского союза наши лишь однажды не попали в тройку призеров, но сделать решающий шаг никак не удавалось. Попытаться прервать неприятную серию предстояло в самых неудачных для этого условиях — очередной чемпионат мира принимала Канада.

Форвард Максим Балмочных был крепким кандидатом в сборную, но в итоге до Канады добраться был не должен. Против талантливого воспитанника липецкого хоккея было все. Во-первых, за несколько месяцев до МЧМ его во дворе родного дома избили друзья детства, которые на самом деле оказались обыкновенными хулиганами и беспредельщиками:

«Им денег не хватало — и пошли на такой поступок. Я же ходил домой со стоянки в одно и то же время одной и той же дорогой. В тот вечер почти дошел до своего подъезда, когда они из кустов выскочили. Я не терял сознание, видел, кто бил. Били арматурой и железками какими-то, я руками закрывался, но все равно были рваные раны головы, 45 швов наложили. Друзья говорят, что я человек, которого в детстве в чан уронили, — знаете, как в «Астериксе и Обеликсе». То есть у меня не было сотрясения, не были сломаны руки, по которым тоже приходились удары. Единственное — была критическая потеря крови. Я сам поднялся в квартиру. Дома были все — отец, мама, сестра. И тут захожу я — от рубашки до ботинок все пропитано кровью. Стали обрабатывать раны, звонить в скорую. За 40 минут, пока ехали до больницы, очень много крови потерял, пришлось переливание делать».

Во-вторых, Балмочных сам того не желая, настроил против себя Геннадия Цыгурова , у которого играл в «Ладе». Максим, восстановившись после избиения, отправился в юниорскую лигу Квебека, чем сильно разозлил тренера. И надо же такому случиться, что именно Цыгуров вскоре принял «молодежку». Но опытные специалист проявил свою мудрость и все-таки вызвал нападающего на первенство планеты, несмотря даже на то, что против этого были тогдашние боссы ФХР.

«Когда я узнал, что Петра Ильича Воробьева в молодежке сменили на Цыгурова, подумал: «Ну, все — значит, меня не позовут». И тут приходит вызов. Меня агент спрашивает: «Ты, наверное, не поедешь?» А я так подумал: «Почему не поеду? Поеду». Я понял, что в юниорке просто прозябаю. И поехал. Сразу встретился с Геннадием Федоровичем. Как отец с сыном. Мне дорог этот человек, он ко мне хорошо относился на протяжении всего нашего знакомства. Я попросил его простить меня. Он сказал очень теплые слова и простил. С его стороны это было такое сильное отцовское, даже библейское прощение. Меня очень впечатлил тот момент».

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Балмочных Цыгурова не подвел. Во-первых, он разделил с Максимом Афиногенов звание лучшего бомбардира сборной России на том чемпионате мира. А во-вторых, он забросил одну из самых красивых шайб турнира, да еще и сделал это в финале против Канады.

pic.twitter.com/kve0KDve1L— 42live (@hiispiir) April 15, 2020 В концовке второго периода Максим разогнался от синей линии своей зоны, промчался почти через всю площадку, а затем совершил нечто невероятное: переиграл будущего двукратного олимпийского чемпиона Роберто Луонго , держа клюшку в одной руке. Пересматривать этот уникальный момент можно бесконечное количество раз.

Даже немного жаль, что гол Балмочных не стал победным — канадцы смогли отыграться, а добить их удалось только в овертайме благодаря шайбе Артема Чубарова . Она получилась не такой красивой, но стала куда более популярной, оказавшись золотой.