Распад Советского союза запустил кризис не только социальной и экономической, но и спортивной жизни всей нашей страны. В 1990-е российская хоккейная система пришла в упадок, что послужило катализатором отъезда всех звездных игроков за океан. Особенно сильно этот кризис был заметен по выступлениям сборной России на мировой арене: на протяжении пятнадцати лет (с 1993 по 2008) российской команде никак не удавалось завоевать золотые медали чемпионата мира. Единственной отдушиной для хоккейных болельщиков стала молодежная сборная, которая на стыке веков трижды становилась чемпионом мира: в 1999, 2002 и 2003 годах. Особенной красивой получилась победа на мировом первенстве в Чехии в 2002-м.

Начав турнир с двух поражений от сборных Финляндии (1:2) и Канады (2:5), команда Плющева разгромила французов и швейцарцев. Две победы позволили россиянам выйти в плей-офф с третьего места. Сборная того созыва была лишена сразу двух главных звезд: Ковальчук был занят покорением НХЛ, а отсутствие Кольцова предрешил его тяжелый характер. Тем не менее, войдя в решающую стадию чемпионата в ранге одного из аутсайдеров, Фролов и компания сначала поиздевались над США (6:1), затем отзеркалили результат групповой встречи с финнами (2:1), а на десерт оставили историческое противостояние с родоначальниками хоккея, которое впоследствии станет классикой молодежных чемпионатов мира. Sport24 вспоминает, как складывался «золотой» матч сборной России на турнире в Пардубице и Градец Кралове.

Дополнительный ажиотаж финальному матчу придавала крупная победа команды Стэна Батлера над российской сборной на групповом этапе. В дебюте встречи за золотые медали мирового первенства сборная Канады, визитной карточкой которой во все времена было мощное начало, обескуражила российских болельщиков: в первой же атаке после стартового вбрасывания парни из страны кленового листа распечатали ворота Андрея Медведева . На восьмой минуте матча канадская сборная упрочила свое преимущество: Спецца издевательски прокинул шайбу между ног Князева, а Чак Кобасью завершил размашистую атаку — 2:0. Эта ошибка не помешала российскому оборонцу впоследствии стать лучшим защитником турнира и вместе со Станиславом Чистовым войти в символическую сборную.

«Мы пропустили быстрый гол и сразу занервничали. Но, выйдя на второй период, собрались и показали совсем другой хоккей. Главное, что вся команда была абсолютно уверена в победе», — говорил Князев после матча.

Со стороны не покидало ощущение, что команда Плющева вот-вот рассыпется: в голове игроков наверняка было свежо поражение на групповом этапе и неудачное начало матча могло добить их окончательно. Но в следующей же атаке Фролов дал понять соперникам, что итог матча подводить еще рано: будущая звезда «Кингз» выехала из-за ворот и отправила шайбу точно в домик Паскалю Леклеру

После пропущенного гола на старте второго периода коуч нашей сборной принял судьбоносное решение, благодаря которому удалось спасти финал. Медведев отправился на скамейку запасных, а в воротах появился Сергей Мыльников

«Мы знали довольно устойчивую психику Андрея, который на этом чемпионате сыграл большинство матчей, причем некоторые из них просто «вытащил», а потому были уверены в нем. Но, видимо, сумасшедшее напряжение все же сказалось, и сразу же стало ясно, что Андрей чувствует себя неуверенно. Честно говоря, уже после второй пропущенной шайбы у меня возникло желание заменить вратаря. Когда же он недоработал в эпизоде, закончившимся третьим голом в наши ворота, решение было принято», — сказал Плющев после окончания турнира.

С той минуты и на довольно продолжительное время на поле была только одна команда — сборная России. За последующие десять минут бойцы Плющева трижды поразили ворота соперника. Сначала отличился Чистов, который после прекрасного паса Волченкова убежал от Мюррея и Боумистера и мастерски реализовал выход «один в ноль».

«Даже не знаю — почему, но поначалу у нас была какая-то неуверенность. Потом потихоньку сумели собраться. Да и тренер очень помог, убедив нас, что еще вполне достаточно времени для того, чтобы переломить ход поединка и выиграть. Решающим, по-моему, стал момент, когда Чистов забросил вторую шайбу и сделал счет 2:3. К этому времени уже было видно, что канадцы сильно устали. Они слишком активно начали игру и по ходу ее стали заметно сдавать», — говорил после матча форвард Александр Свитов.

Настоящий шедевр сотворил Александр Полушин : форвард сборной России по-хозяйски вошел в чужую зону, обманным движением смутил защитников соперника, выехал на ворота и бросил в дальний угол. Позже этот гол признавали одним из самых красивых на турнире.

Убойный выстрел Трубачева с ползоны должен был окончательно добить канадцев. Игорь Григоренко удачно отборолся за воротами и направил шайбу на пятак, где ее нашла будущая легенда «Северстали».

Несмотря на поразительное изменение в игре сборной России, парни Стэна Батлера не собирались сдаваться. В третьем периоде Кобасью оформил дубль и закрутил интригу до максимума. Однако у команды Плющева нашелся игрок, который сумел поставить точку в сумасшедшем финале. Антон Волченков , как и подобает капитану, сказал свое слово в самый нужный для команды момент: после выигранного вбрасывания в чужой зоне защитник « Крыльев Советов » мощнейшим щелчком от синей линии принес команде победу на турнире.

Сценарий того матча напоминает золотой Баффало-2011, который болельщики и хоккейное сообщество вспоминают гораздо чаще и охотнее, чем триумф команды Плющева. Однако победа в 2002 году для многих любителей хоккея на фоне общей разрухи в любимом виде спорта стала лучиком надежды и глотком свежего воздуха. Воздуха, пропитанного духом чемпионства.