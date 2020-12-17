Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
0 1
Аугсбург Аугсбург
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
20:00
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Кёльн Кёльн
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар

На чем ездили звезды советского хоккея. Буре гонял на вишневой «семерке», Фетисов чуть не стал инвалидом из-за «Вол 

Sport24 4 часа назад
Товарный дефицит — явление, которое затронуло абсолютно всех граждан СССР, в том числе и прославленных хоккеистов той эпохи. Взять, например, импортные автомобили: для их покупки мало было обладать деньгами. Необходимо было совпадение сразу нескольких факторов, в числе которых были социальное положение и общественный статус. Поэтому советские спортсмены, большинство из которых могло позволить себе любой автомобиль отечественного производства, в большинстве своем передвигались исключительно на машинах, изготовленных на родной земле.

Валерий Харламов — ГАЗ-24 «Волга»

У форварда сборной СССР на протяжении всей жизни были особые отношения с автомобилями. На первой машине он покатался еще в детстве, когда приехал с матерью и сестрой Таней в Бильбао к деду Бенито.

«Он возил его на своем Volkswagen, но никогда не включал поворотники, зная, что Валерка будет показывать водителям руками, куда поворачивает машина. Регулировщики дорожного движения тоже знали, что едет русский мальчик, и махали ему», — вспоминала Татьяна Харламова.

Первую машину Валерий купил во времена, когда попал в основу ЦСКА. Ей стал «Москвич». А после победной Олимпиады в Саппоро у воспитанника армейского клуба появился ГАЗ-24 «Волга». Именно на этом автомобиле Харламов попал в роковую аварию, которая унесла жизнь одного из самых ярких игроков в истории Советского союза.

Владислав Третьяк — «Тойота»

В те годы об иномарках не могли мечтать даже лучшие хоккеисты СССР. Третьяк получил это чудо техники в награду за звание лучшего игрока Кубка Канады 1976 года.

«На первом Кубке Канады 1976 года спонсором была «Тойота» — и там решили, что лучшему игроку каждой команды вручат по автомобилю. Мы, игроки, об этом даже не знали. Но когда я смотрел по телевизору финальный матч Канада — Чехословакия, увидел, как Андрей Старовойтов выходит на лед и получает ключи от машины с символической доской. А на ней написано: «Лучшему хоккеисту в команде СССР Владиславу Третьяку — „Тойота“.

Я обалдел. Улетали в Москву на следующий день. В 76-м году на иностранных машинах у нас ездили только послы. И „Тойота“ мне ее прямо на самолете прислала! Но советская таможня обложила ее диким налогом — 8 тысяч рублей. Говорю: „Вы что, с ума сошли? Это подарок! За 8 тысяч рублей ее брать не буду“. Написали письмо министру торговли Патоличеву, и тот разрешил мне взять машину бесплатно, но в течение пяти лет я не мог ее продавать», — рассказывал один из лучших голкиперов в истории хоккея.

Эксклюзивность этого чуда японского автопрома была как плюсом, так и минусом: в Советском союзе таких автомобилей, как и специалистов по их ремонту, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

«Как решал с запчастями? Мне разрешили пользоваться дипломатическим сервисом. Тормозные колодки за границей покупал. Один раз купил, да не те. Помню, подъехал к «Детскому миру» — народ облепил машину. Смотрят как на диковинку. Гордо выхожу с коляской, сажусь — не заводится! Ой как стыдно! И где чинить иномарку в Советском Союзе? Подходит мужичок с цигаркой в зубах: «Что у тебя, Владислав?» Покопался в системе, достал предохранитель, обмотал фольгой — завелась! Вот такая японская техника», — говорил Третьяк.

По прошествии пяти лет владения и снятия запрета на продажу, вратарь сборной СССР решил, что лучше вложиться в недвижимое имущество.

«Темные стекла, компьютер. Вся милиция ее знала. Потом «Тойоту» продал. И купил себе дачу в Загорянке. До сих пор там живу», — признавался президент ФХР.

Вячеслав Фетисов — ГАЗ-24 «Волга»

Бывший помощник главного тренера «Нью-Джерси» обожал автомобили. Он стал одним из первых обладателей роскошного Mercedes S-Class в СССР, но особое место в жизни величайшего защитника занимает именно «Волга». В морозы Фетисов частенько мучался с этой машиной, пытаясь завести замерзший двигатель. Однажды защитник сборной СССР вследствие капризов шикарного по тем временам автомобиля застудил позвоночник и чуть не оказался в инвалидном кресле.

«Переохлаждение случилось как раз в этой роскошной белой «Волге», которую я получил в награду: она не заводилась зимой. Мы ее толкали, катали, а мороз был под 40 градусов. Потом был долгий перелет, автобус. И вот, видно, заклинило. У меня два диска выпали, поэтому я не мог ходить и не чувствовал ног. В субботу вечером, накануне старого Нового года, меня бросили в коридоре клиники Бурденко, так как свободных мест в палатах не оказалось. Кровать попалась слишком высокая, и, доставая из-под нее «утку», я чуть не разбился. А подать было некому: девочки-медсестры и санитарки отмечали праздник», — говорил Фетисов об инциденте, который произошел во время товарищеских игр со сборной Голландии в Гааге.

Через пару месяцев Вячеслав поправился и провел еще двадцать сезонов на самом высоком уровне.

Павел Буре — ВАЗ-2107

В 1990 году, после завоевания серебряных медалей молодежного чемпионата мира, Русская Ракета отправился на мировое первенство в составе взрослой сборной Советского союза. 19-летний форвард на турнире, проходившем в Швейцарии, набрал 6 (2+4) очков в 10 матчах и стал одним из лучших бомбардиров нашей сборной, попутно став чемпионом мира. Тот турнир позволил Павлу исполнить свою мечту: сесть за руль собственного автомобиля.

«Для меня была самая долгожданная — вишневая «семерка». Я столько лет ее ждал. В то время, вы знаете, было невозможно просто пойти и купить. Надо было сначала заработать деньги, что было очень тяжело. Но даже если ты их заработал, нельзя было купить. И вот я столько ждал, думал: «Когда же, когда мне дадут разрешение купить машину?» Ну и когда я стал чемпионом мира, Виктор Васильевич Тихонов сказал: «Ну хорошо. Ты еще молодой, но все-таки ты — чемпион мира. Я дам тебе возможность купить машину». Для меня это было что-то», — рассказывал легендарный форвард.

Sport24: последние новости
Скандальная драка сборной России на молодежном ЧМ. Наши называли шведов «девочками», их тренер бросался бутылкой Скандальная драка сборной России на молодежном ЧМ. Наши называли шведов «девочками», их тренер бросался бутылкой Знаменитая драка Россия — Канада на Суперсерии. Наши уложили на лед арбитра, драться пришлось «пять на пять» Знаменитая драка Россия — Канада на Суперсерии. Наши уложили на лед арбитра, драться пришлось «пять на пять» Драматичная победа России над Канадой в финале молодежного ЧМ. 19 лет назад наши спаслись со счета 1:3: видео Драматичная победа России над Канадой в финале молодежного ЧМ. 19 лет назад наши спаслись со счета 1:3: видео
Комментарии
Хоккей , Валерий Харламов , Виктор Тихонов , Андрей Старовойтов , Владислав Третьяк , Павел Буре , Вячеслав Фетисов , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение