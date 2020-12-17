Товарный дефицит — явление, которое затронуло абсолютно всех граждан СССР, в том числе и прославленных хоккеистов той эпохи. Взять, например, импортные автомобили: для их покупки мало было обладать деньгами. Необходимо было совпадение сразу нескольких факторов, в числе которых были социальное положение и общественный статус. Поэтому советские спортсмены, большинство из которых могло позволить себе любой автомобиль отечественного производства, в большинстве своем передвигались исключительно на машинах, изготовленных на родной земле.

У форварда сборной СССР на протяжении всей жизни были особые отношения с автомобилями. На первой машине он покатался еще в детстве, когда приехал с матерью и сестрой Таней в Бильбао к деду Бенито.

«Он возил его на своем Volkswagen, но никогда не включал поворотники, зная, что Валерка будет показывать водителям руками, куда поворачивает машина. Регулировщики дорожного движения тоже знали, что едет русский мальчик, и махали ему», — вспоминала Татьяна Харламова.

Первую машину Валерий купил во времена, когда попал в основу ЦСКА . Ей стал «Москвич». А после победной Олимпиады в Саппоро у воспитанника армейского клуба появился ГАЗ-24 «Волга». Именно на этом автомобиле Харламов попал в роковую аварию, которая унесла жизнь одного из самых ярких игроков в истории Советского союза.

В те годы об иномарках не могли мечтать даже лучшие хоккеисты СССР. Третьяк получил это чудо техники в награду за звание лучшего игрока Кубка Канады 1976 года.

«На первом Кубке Канады 1976 года спонсором была «Тойота» — и там решили, что лучшему игроку каждой команды вручат по автомобилю. Мы, игроки, об этом даже не знали. Но когда я смотрел по телевизору финальный матч Канада — Чехословакия, увидел, как Андрей Старовойтов выходит на лед и получает ключи от машины с символической доской. А на ней написано: «Лучшему хоккеисту в команде СССР Владиславу Третьяку — „Тойота“.

Я обалдел. Улетали в Москву на следующий день. В 76-м году на иностранных машинах у нас ездили только послы. И „Тойота“ мне ее прямо на самолете прислала! Но советская таможня обложила ее диким налогом — 8 тысяч рублей. Говорю: „Вы что, с ума сошли? Это подарок! За 8 тысяч рублей ее брать не буду“. Написали письмо министру торговли Патоличеву, и тот разрешил мне взять машину бесплатно, но в течение пяти лет я не мог ее продавать», — рассказывал один из лучших голкиперов в истории хоккея.

Эксклюзивность этого чуда японского автопрома была как плюсом, так и минусом: в Советском союзе таких автомобилей, как и специалистов по их ремонту, можно было пересчитать по пальцам одной руки.

«Как решал с запчастями? Мне разрешили пользоваться дипломатическим сервисом. Тормозные колодки за границей покупал. Один раз купил, да не те. Помню, подъехал к «Детскому миру» — народ облепил машину. Смотрят как на диковинку. Гордо выхожу с коляской, сажусь — не заводится! Ой как стыдно! И где чинить иномарку в Советском Союзе? Подходит мужичок с цигаркой в зубах: «Что у тебя, Владислав?» Покопался в системе, достал предохранитель, обмотал фольгой — завелась! Вот такая японская техника», — говорил Третьяк.

По прошествии пяти лет владения и снятия запрета на продажу, вратарь сборной СССР решил, что лучше вложиться в недвижимое имущество.

«Темные стекла, компьютер. Вся милиция ее знала. Потом «Тойоту» продал. И купил себе дачу в Загорянке. До сих пор там живу», — признавался президент ФХР.

Бывший помощник главного тренера «Нью-Джерси» обожал автомобили. Он стал одним из первых обладателей роскошного Mercedes S-Class в СССР, но особое место в жизни величайшего защитника занимает именно «Волга». В морозы Фетисов частенько мучался с этой машиной, пытаясь завести замерзший двигатель. Однажды защитник сборной СССР вследствие капризов шикарного по тем временам автомобиля застудил позвоночник и чуть не оказался в инвалидном кресле.

«Переохлаждение случилось как раз в этой роскошной белой «Волге», которую я получил в награду: она не заводилась зимой. Мы ее толкали, катали, а мороз был под 40 градусов. Потом был долгий перелет, автобус. И вот, видно, заклинило. У меня два диска выпали, поэтому я не мог ходить и не чувствовал ног. В субботу вечером, накануне старого Нового года, меня бросили в коридоре клиники Бурденко, так как свободных мест в палатах не оказалось. Кровать попалась слишком высокая, и, доставая из-под нее «утку», я чуть не разбился. А подать было некому: девочки-медсестры и санитарки отмечали праздник», — говорил Фетисов об инциденте, который произошел во время товарищеских игр со сборной Голландии в Гааге.

Через пару месяцев Вячеслав поправился и провел еще двадцать сезонов на самом высоком уровне.

В 1990 году, после завоевания серебряных медалей молодежного чемпионата мира, Русская Ракета отправился на мировое первенство в составе взрослой сборной Советского союза. 19-летний форвард на турнире, проходившем в Швейцарии, набрал 6 (2+4) очков в 10 матчах и стал одним из лучших бомбардиров нашей сборной, попутно став чемпионом мира. Тот турнир позволил Павлу исполнить свою мечту: сесть за руль собственного автомобиля.