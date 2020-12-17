Валерий Харламов — ГАЗ-24 «Волга»
«Он возил его на своем Volkswagen, но никогда не включал поворотники, зная, что Валерка будет показывать водителям руками, куда поворачивает машина. Регулировщики дорожного движения тоже знали, что едет русский мальчик, и махали ему», — вспоминала Татьяна Харламова.
Владислав Третьяк — «Тойота»
«На первом Кубке Канады 1976 года спонсором была «Тойота» — и там решили, что лучшему игроку каждой команды вручат по автомобилю. Мы, игроки, об этом даже не знали. Но когда я смотрел по телевизору финальный матч Канада — Чехословакия, увидел, как Андрей Старовойтов выходит на лед и получает ключи от машины с символической доской. А на ней написано: «Лучшему хоккеисту в команде СССР Владиславу Третьяку — „Тойота“.
Я обалдел. Улетали в Москву на следующий день. В 76-м году на иностранных машинах у нас ездили только послы. И „Тойота“ мне ее прямо на самолете прислала! Но советская таможня обложила ее диким налогом — 8 тысяч рублей. Говорю: „Вы что, с ума сошли? Это подарок! За 8 тысяч рублей ее брать не буду“. Написали письмо министру торговли Патоличеву, и тот разрешил мне взять машину бесплатно, но в течение пяти лет я не мог ее продавать», — рассказывал один из лучших голкиперов в истории хоккея.
«Как решал с запчастями? Мне разрешили пользоваться дипломатическим сервисом. Тормозные колодки за границей покупал. Один раз купил, да не те. Помню, подъехал к «Детскому миру» — народ облепил машину. Смотрят как на диковинку. Гордо выхожу с коляской, сажусь — не заводится! Ой как стыдно! И где чинить иномарку в Советском Союзе? Подходит мужичок с цигаркой в зубах: «Что у тебя, Владислав?» Покопался в системе, достал предохранитель, обмотал фольгой — завелась! Вот такая японская техника», — говорил Третьяк.
«Темные стекла, компьютер. Вся милиция ее знала. Потом «Тойоту» продал. И купил себе дачу в Загорянке. До сих пор там живу», — признавался президент ФХР.
Вячеслав Фетисов — ГАЗ-24 «Волга»
«Переохлаждение случилось как раз в этой роскошной белой «Волге», которую я получил в награду: она не заводилась зимой. Мы ее толкали, катали, а мороз был под 40 градусов. Потом был долгий перелет, автобус. И вот, видно, заклинило. У меня два диска выпали, поэтому я не мог ходить и не чувствовал ног. В субботу вечером, накануне старого Нового года, меня бросили в коридоре клиники Бурденко, так как свободных мест в палатах не оказалось. Кровать попалась слишком высокая, и, доставая из-под нее «утку», я чуть не разбился. А подать было некому: девочки-медсестры и санитарки отмечали праздник», — говорил Фетисов об инциденте, который произошел во время товарищеских игр со сборной Голландии в Гааге.
Павел Буре — ВАЗ-2107
«Для меня была самая долгожданная — вишневая «семерка». Я столько лет ее ждал. В то время, вы знаете, было невозможно просто пойти и купить. Надо было сначала заработать деньги, что было очень тяжело. Но даже если ты их заработал, нельзя было купить. И вот я столько ждал, думал: «Когда же, когда мне дадут разрешение купить машину?» Ну и когда я стал чемпионом мира, Виктор Васильевич Тихонов сказал: «Ну хорошо. Ты еще молодой, но все-таки ты — чемпион мира. Я дам тебе возможность купить машину». Для меня это было что-то», — рассказывал легендарный форвард.