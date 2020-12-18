Шипачев обошел Овечкина по набранным очкам в сборной России

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Видео дня. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал лидером АПЛ

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Скандальная драка сборной России на молодежном ЧМ. Наши называли шведов «девочками», их тренер бросался бутылкой

Драматичная победа России над Канадой в финале молодежного ЧМ. 19 лет назад наши спаслись со счета 1:3: видео

Знаменитая драка Россия — Канада на Суперсерии. Наши уложили на лед арбитра, драться пришлось «пять на пять»