Шипачев обошел Овечкина по набранным очкам в сборной России

Игроки сборной России обновили несколько достижений, обыграв Швецию в серии буллитов (4:3) в стартовой игре Кубка Первого Канала.
Как сообщает официальный сайт ФХР, Никита Сошников стал автором 400-й шайбы, заброшенной сборной России в ворота сборной Швеции. На это достижение у российской команды ушло 147 матчей. На втором месте по числу заброшенных шайб от российской команды расположилась сборная Чехии (398 шайб).
Вадим Шипачев довел свою результативность за сборную страны до 105 (30+75) баллов. Он обошел Александра Овечкина, у которого 104 очка, и на текущий момент делит 4-5 место по результативности среди всех игроков сборной России с Данисом Зариповым.