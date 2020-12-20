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«Надо было порадовать папу». Лучший форвард Кубка Первого канала — о победе на турнире 

Советский спорт 51 минуту назад
Сборная России выиграла домашний этап Евротура, обыграв в заключительном матче турнира Финляндию (5:1).
Хоккейные выходные в Москве подошли к концу — завершился Кубок Первого канала, где российские хоккеисты одержали победу, выиграв все три матча.
Лишь в первой игре со шведами у «Красной машины» Валерия Брагина возникли сложности. Хозяева турнира смогли добиться положительного результата только в серии буллитов, где главным героем стал Андрей Кузьменко, отличившийся в основное время и исполнивший победный буллит.
Форвард сборной и питерского СКА забрасывал стабильно в каждом матче и заслуженно стал лучшим бомбардиром турнира. Кузьменко — быстрый, техничный хоккеист. Он не обладает большими габаритами, но его игровое мышление, голевое чутье и умение выжать из полученного шанса все делает его достойным кандидатом в национальную сборную на крупные международные турниры. Иногда выстреливают не «габариты» — вспомните Баффало 2011: в золотом матче победную шайбу забросил Панарин, про которого Брагин потом рассказывал: «Маленький, низкий, не знал брать ли его вообще, а оказалось такое правильное решение».
Но это было на МЧМ в 2011, сегодня Валерий Брагин готовит уже основную сборную:

«Против финнов провели активный, агрессивный матч, — прокомментировал заключительный матч турнира главный тренер российской сборной. — Домашний турнир, была определенная ответственность, но я не волновался. Ребят хорошо знаю, уверен в них. Сегодня решили посмотреть новых игроков, и дали отдохнуть Ткачеву и Ожиганову. Бурдасов получил в прошлом матче небольшое повреждение, его тоже решили поберечь. В целом, доволен турниром. Сделали выводы, будем работать дальше».

Один из насущных вопросов сборной — вратарская линия. После отъезда Шестеркина и Сорокина место в воротах вакантно. На этом этапе все три матча провел Александр Самонов. Федотов и Тарасов, не имеющие международного опыта на высоком уровне лед так и «не понюхали»:

«Это возможно заключительный турнир перед чемпионатом мира, у других не было опыта. Самонов хорошо провел три встречи», — ответил Валерий Брагин на вопрос о том, почему не дали шанса Федотову и Тарасову. Но откуда же взяться этому опыту! Один из журналистов даже высказал предположение, что Самонова наигрывают для СКА, где голкипер пока имеет немного игровой практики. Глава штаба национальной сборной России по хоккею Роман Ротенберг напомнил, что в прошлом году почти три матча также отыграл один вратарь — Илья Сорокин, а также поблагодарил команду и болельщиков:

«Спасибо за поддержку, мы ее ощущали. Наша команда играет с учетом лучших советских традиций, которые переплетаются с современным подходом и новейшими технологиями. Мы идем к чемпионату мира и Олимпиаде», — резюмировал первый вице-президент ФХР.

Подводя итог турнира, для сборной России хочется отметить следующее:
Непростое начало со шведами: можно списать на еще несыгранность хоккеистов, стартовый матч, который все же удалось вытащить. Самонов. Вратаря сборной России признали лучшим голкипером турнира. Играл он действительно неплохо, особенно с учетом того, что в СКА в сезоне имеет мало игровой практики. Единственное: другие вратари, получается, приехали смотреть хоккей. В защиту такого тренерского решения можно сказать то, что домашний этап было необходимо выиграть, а тем, кто впервые побывал в атмосфере национальной сборной, тоже пошел на пользу такой опыт. Кузьменко. Форвард отлично проявляет себя в клубе, феерит в сборной. Да, возможно это всего один турнир, но что-то подсказывает, что Андрей сможет стать заметной фигурой и на самом высоком уровне. «Кузьменко в порядке» — такое я часто слышу от игроков КХЛ, которым довелось сыграть против питерского нападающего. В послематчевой конференции у хоккеиста спросили думал ли он, что этот турнир может стать путевкой на ЧМ?

«Совсем не думал. Просто хотел хорошо сыграть в каждом матче. Особенно в первом надо было постараться — у папы День рождения был, надо было его порадовать», — ответил форвард.

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Комментарии
Хоккей , Роман Ротенберг , Илья Сорокин , Андрей Кузьменко , Александр Самонов , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
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