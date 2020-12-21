«Нам грех жаловаться»: Овечкин о снижении зарплаты

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал информацию о том, что хоккеисты НХЛ получат лишь малую часть своей зарплаты в предстоящем сезоне.
Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ-2020/21 стартует 13 января. Команды проведут по 56 игр, а значительная доля доходов для хоккеистов будет отсрочена. По данным СМИ, вместо 10 млн долларов Овечкин за следующий сезон сможет заработать лишь около 2,7 млн
«В мире сложилась такая ситуация, что мы не можем на нее повлиять. Так что нам грех жаловаться, — рассказал Овечкин в беседе с корреспондентом Sport24 Аленой Гребеньковой.