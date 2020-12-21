«Нам грех жаловаться»: Овечкин о снижении зарплаты

«В мире сложилась такая ситуация, что мы не можем на нее повлиять. Так что нам грех жаловаться, — рассказал Овечкин в беседе с корреспондентом Sport24 Аленой Гребеньковой.

Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ-2020/21 стартует 13 января. Команды проведут по 56 игр, а значительная доля доходов для хоккеистов будет отсрочена. По данным СМИ, вместо 10 млн долларов Овечкин за следующий сезон сможет заработать лишь около 2,7 млн