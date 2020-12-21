Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу 

Матч-центр
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14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Краснодар
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Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
1 3
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Астон Вилла
0 0
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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1 из 1
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Тамбов
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Урал Урал
18 декабря

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1 из 1
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Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
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Атлетико М
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Эльче Эльче
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Барселона
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Леванте
Леванте
2 1
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РБ Лейпциг
0 0
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Майнц
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Вердер Вердер
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Аугсбург
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Кристал Пэлас
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Саутгемптон
Саутгемптон
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Эвертон
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Бёрнли
Бёрнли
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

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3 из 4
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Эльче
Эльче
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Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

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3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
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Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

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2 из 2
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Алавес
Алавес
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Эйбар Эйбар
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Лестер Сити
Лестер Сити
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
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Саутгемптон Саутгемптон
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Ливерпуль
Ливерпуль
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Английская Премьер-лига

3 из 3
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Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу 

News.ru 3 часа назад
35-летний нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о свадебном подарке президента России Владимира Путина.
Глава государства подарил Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Спортсмен высоко оценил подарок Путина и не стал использовать сервиз по назначению.

Хранится у нас дома, с ним всё нормально, — рассказал хоккеист изданию Sport24.

Как писал NEWS.ru, ранее Овечкин и Павел Буре вошли в состав символической сборной России по хоккею за всю историю выступления на молодёжных чемпионатах мира по версии Национальной хоккейной лиги. Кроме них в тройку нападения попал Александр Могильный, в числе защитников оказались Вячеслав Фетисов и Александр Романов.
Ранее Овечкин и Шубская показали своих подросших сыновей. Пара вступила в брак в 2017 году. Второй ребёнок у них родился в мае 2020 году. Звёздная пара проживает в роскошном особняке в США.
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Хоккей , Анастасия Шубская , Александр Романов , Александр Могильный , Александр Овечкин , Владимир Путин , Павел Буре , Вячеслав Фетисов , СБОРНАЯ РОССИИ
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