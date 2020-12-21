Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу 

Глава государства подарил Овечкину и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Спортсмен высоко оценил подарок Путина и не стал использовать сервиз по назначению.

Хранится у нас дома, с ним всё нормально, — рассказал хоккеист изданию Sport24.

Ранее Овечкин и Шубская показали своих подросших сыновей. Пара вступила в брак в 2017 году. Второй ребёнок у них родился в мае 2020 году. Звёздная пара проживает в роскошном особняке в США.