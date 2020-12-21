Нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров получил травму 

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров получил травму. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своем Twitter.

По информации источника, форвард испытывает боли в области бедра. Из-за этого обладатель Кубка Стэнли — 2020 может пропустить старт нового сезона, запланированный на 13 января.

Отмечается, что клуб может использовать сложившуюся ситуацию с травмой для того, чтобы облегчить решение вопроса с потолком зарплат.