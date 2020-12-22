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«Это самый ожидаемый контрольный матч в истории!» Канадцы дрожат перед игрой с Россией 

Чемпионат.com и ещё 1 1 час назад
Почти все выставочные матчи перед МЧМ были отменены. Но отменить игру Россия — Канада никто был не в силах.
Обычно перед стартом молодёжного чемпионата мира большинство болельщиков и самих хоккеистов любит изучать статистику и читать прогнозы журналистов различных стран. В нынешнем году дела обстоят таким образом, что куда важнее статистика тестов на коронавирус, которая периодически «взрывает» «пузырь» в Эдмонтоне. Из-за большого количества заболевших ИИХФ была вынуждена отменить шесть контрольных матчей перед стартом МЧМ, но отказать в удовольствии посмотреть матч Россия — Канада даже в ведомстве Фазеля были не в силах.

«Не могу дождаться матча с Россией»

Матч против россиян, который состоится в ночь со среды на четверг мск, станет единственной предтурнирной игрой, в которой канадцы сразятся с кем-то, кроме себя. Но хозяева чемпионата не могут посетовать на то, что команды находятся в неравных условиях: у сборной Германии были отменены все товарищеские матчи (большая часть сборной находилась на карантине до прошлой пятницы), та же мера коснулась и шведов.

«У нас очень здорово проходят тренировки, но ничто не заменит настоящий матч. Столкновение с настоящим соперником создаёт «химию» на льду, которую мы так хотим установить. Именно такие матчи определяют сочетание троек нападения и пар защитников. В игре бывают ситуации, которые невозможно смоделировать на тренировках. Мы стараемся, конечно, это делать, но по матчам очень скучаем», — сказал помощник главного тренера сборной Канады Майкл Дайк.

Предстоящий контрольный матч между Канадой и Россией рискует стать самой ожидаемой контрольной игрой в истории. Причём ожидаемой не только болельщиками, у которых нынче было мало выбора матчей для просмотра, но и в первую очередь у самих хоккеистов.
«Канадцы просто отсчитывают часы до начала матча против русских. Ковид уничтожил все подготовительные встречи. Наконец-то в среду игра с Россией. При мысли об игре с настоящим, сильным соперником, хоккеисты буквально дрожат», — так охарактеризовал состояние сборной Канады репортёр Postmedia News Роберт Тычковски. Возможно, насчёт дрожи это некоторое преувеличение, но именно эта игра определит не только сочетания звеньев, но и итоговый состав, который начнёт турнир.

«Вы не забывайте, что многие парни не играли официальных матчей с марта. Я мог бы вам сказать, что сейчас наши хоккеисты стараются быть готовыми изо всех сил и хотят выглядеть конкурентоспособно. Но всё решит игра, и будет интересно посмотреть на них, как только они выйдут на лёд», — отметил другой помощник главного тренера Митч Лав.

«Пока это вообще не кажется реальным. Это не будет выглядеть реальным, пока мы не выйдем на лёд и не увидим майки наших соперников. Лично я очень волнуюсь. Уверен, что все, кто будет смотреть эту игру, останутся в восторге. Не могу дождаться матча с Россией!» — сказал защитник Брейден Шнайдер.
«Мы просто хотим вернуться в игру. Сколько мы не играли, месяцев восемь? Конечно, мы ждём матча с Россией с большим нетерпением, но понимаем, что могут быть определённые трудности», — отметил нападающий Коннор Макмайкл, который в ближайшем будущем может быть поднят в основной состав «Вашингтона».
Такое внимание к одной контрольной игре для североамериканцев крайне нетипично, поскольку и канадцы, и американцы, как правило, проявляют не самое серьёзное отношение даже к матчам группового этапа. Их интересуют только кубковые игры, и не случайно эксперт TSN Крэйг Баттон сказал, что главное для Канады — подготовиться не к первому дню турнира, а к 3 января, когда пройдут четвертьфиналы. И всё же нельзя не отметить, что 20 из 25 членов сборной Канады не проводили официальных матчей минимум три месяца, а россияне имели солидную игровую практику и в клубах КХЛ, и на Кубке Карьяла.

«В среду Канада впервые по-настоящему оценит себя. Это будет в матче против русских — единственной контрольной игре, которая будет проведена до стартового матча турнира с Германией», — так анонсирует эту встречу агентство СР.

Канада не определилась с вратарём

Одним из главных вопросов, который должен прояснить матч между Канадой и Россией, станет вратарский. Пока никто не знает, какой из трёх канадских голкиперов сможет завоевать позицию первого номера, и меньше всего об этом склонны распространяться тренеры североамериканцев. Девон Леви, Тейлор Готье и Дилан Гаранд — три кандидата, среди которых пока никто не называет фаворита.

«У нас нет никакой срочности, чтобы объявлять победителя этой конкурентной борьбы. У каждого своё мнение. Мы тренерским штабом обсуждаем этот вопрос каждый день, но пока не пришли к единому мнению. Мы хотим использовать всё время, которое у нас есть. Зачем торопиться с решением, если мы не играем до 23 декабря? Сегодня мы можем что-то объявить, а завтра мнение изменится», — сказал главный тренер сборной Канады Андре Туриньи.

«Дилан Гаранд провёл великолепный сезон в своём «Камлупсе», Готье выиграл золото на Кубке Глинки/ Гретцки, где Туриньи был главным тренером. Это может быть одним из факторов», — спрогнозировал Крэйг Баттон. «Примечательно, что судя по интервью, полевые игроки ни капли не волнуются о том, кто будет голкипером. Они знают, что это будет вратарь, с которым они получат шанс взять золотые медали МЧМ», — добавил другой эксперт TSN Рэй Ферраро.

«За что мы так любим молодёжный чемпионат мира? Это единственный турнир, который проходит каждый год, и на котором играют лучшие из лучших — пусть и в своём возрасте. Это время хоккея самой высокой пробы, когда кругом настроение праздника, поскольку все отмечают Рождество и Новый год. В эти дни нет ничего лучше молодёжного хоккея — в Канаде, или где бы то ни было ещё», — резюмировал ветеран североамериканской журналистики Боб Маккензи.

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Хоккей , Видео , Боб Маккензи , Уолли де Бакер , Крэйг Баттон
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