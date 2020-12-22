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Скандал в КХЛ: великого Ковалева выбесил экс-капитан молодежки. Раньше Костин провоцировал американских фанатов 

Sport24 4 часа назад
В первый же день после возобновления чемпионата КХЛ на Евротур в лиге грянул скандал. Причем на ровном месте. «Авангард» и «Куньлунь» сложно назвать принципиальными соперниками. Разве что те и другие временно обитают в Подмосковье. Можно вспомнить историю с переходом Шимона Грубеца, но китайский клуб, как ни крути, получил за чешского вратаря деньги. Вроде бы, все остались в плюсе.
Да и в турнирном плане, чего греха таить, «Авангард» и «Куньлунь» друг другу не конкуренты. На протяжении всего сезона они находятся на противоположных полюсах Восточной конференции. Так что домашнее поражение китайского клуба со счетом 1:5 не должно было никого удивлять. Однако за минуту до сирены, когда уже все было предрешено, произошло странное.
Sport24
Началось все с безобидной борьбы за шайбу, которая переросла в небольшую потасовку: Комаров и Каблуков — со стороны «Авангарда», Уэрек и Шинкарук — со стороны «Куньлуня». Все бы так, скорее всего, и закончилось, не вспыхни заварушка возле лавки гостей. Когда судьи уже вроде бы потушили огонь, находившийся на скамейке Клим Костин подлил в костер бензина.
Костин взял и…вырвал клюшку у Итана Уэрека. Ни с того, ни с сего. Чем, разумеется, вызвал гнев канадца. Тот обрушил на молодого форварда «Авангарда» целую нецензурную тираду. На этом Клим не остановился и выбросил клюшку на хозяйскую лавку. Главный тренер «Куньлуня» не растерялся и ответил брошенной бутылкой.

«Что касается эпизода в конце, то не позволю никому так вести себя. Чтобы человек приезжал и вот так клюшку выкидывал… Это непозволительно. Я вступился и кинул бутылку», — рассказал после матча Алексей Ковалев. В итоге до конца игры судьи изгнали и Ковалева, и Костина, а вместе с ними в раздевалку досрочно ушел Дмитрий Рябыкин — помощник Боба Хартли.

Костин объяснил свое поведение эмоциями. Вроде бы ничего на это и не скажешь. Молодой игрок, не сдержался… Но с Климом подобное происходит не первый раз. Два года назад на молодежном чемпионате мира он, раздосадованный поражением в полуфинале, бросил шлем на лед и выдал несколько нелицеприятных реплик в сторону американских болельщиков. Все это вылилось в международный скандал.
Тогда поведение Костина оправдывали его юным возрастом и острой восприимчивостью к поражениям. Хотя статус капитана сборной России обязывал нашего форварда быть сдержаннее. Люди, которые знают Клима более-менее близко, открыто говорят о его непростом характере. Проигрывать он не любит и, похоже, не умеет. Тот случай на чемпионате мира в Ванкувере — далеко не единственный. Даже после поражения на Кубке Черного моря от альтернативной версии российской молодежки он закипал и не находил себе места.
Sport24
Но что в игре с безнадежным «Куньлунем» так взбесило Костина? Если считать, что им движет врожденный дух победителя, то к матчу в Мытищах это точно не относится. Быть может, он недоволен своей игрой и злится, прежде всего, на себя? Но в той же самой встрече Клим отметился голевой передачей, а еще до перерыва на Евротур прервал весьма затянувшуюся безголевую серию. Вроде бы можно немного выдохнуть. Но нет.
Как нет оправданий Костину. Он влез в драку, даже не присутствуя на льду. Делать скидку на молодость тоже неуместно. В 21 год, после пары сезонов на взрослом уровне, уже пора держать себя в руках. Тем более, что обычный матч регулярного чемпионата — это не одно из главных событий в жизни, как матч с американцами на МЧМ. С тех пор, кажется, Клим с тех пор так и не повзрослел. Играть в хоккей со страстью — это круто, посмотрите на Александра Радулова. Но энергию любой такой мини-атомной станции нужно направлять в мирное русло.
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Комментарии 10
Хоккей , Видео , Алексей Ковалев , Александр Радулов , Дмитрий Рябыкин , Клим Костин , Боб Хартли , СБОРНАЯ РОССИИ , ХК Авангард
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