Конфликтные ситуации в матчах между сборными России и Канады в виду их особой принципиальности возникали на любом уровне и во все времена. Более тридцати лет назад, на МЧМ-1987, двух фаворитов турнира даже дисквалифицировали за массовую драку, произошедшую в их очном матче. На турнире в 2020 году обошлось без столь серьезных последствий: между игроками сборных вспыхнул конфликт в матче группового этапа, который закончился победой нашей команды. Во время исполнения гимна победителей матча капитан сборной Канады Хэйтон не снял шлем, чем вызвал гнев российских игроков и всех хоккейных болельщиков. Sport24 вспоминает обстоятельства большого скандала.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019 Начало турнира у команды Брагина не задалось: в первом матче наша сборная потерпела поражение от хозяев первенства — сборной Чехии. Если учесть тот факт, что в следующей встрече сборную России ждал принципиальный соперник — команда Канады, то подобный исход особенно настораживал. У нашей молодежки был один день для того, чтобы прийти в себя и поправить турнирное положение. Выходной пошел на пользу: сборная из страны кленового листа была разгромлена со счетом 6:0 и не сумела абсолютно ничего противопоставить команде Брагина, потерпев самое крупное поражение от нашей сборной в рамках МЧМ. Однако именно такой унизительный проигрыш породил инцидент, который случился после сирены. Во время исполнения гимна команды-победителя капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем, тем самым продемонстрировав российской команде свое неуважение. Первым, кто обратил на это внимание, стал капитан нашей сборной Григорий Денисенко . Он выехал на середину площадки и активно апеллировал к судьям, показывая клюшкой на Хэйтона и возмущаясь его поведением. Кажется, дело вполне могло дойти до драки.

Рефери удалось успокоить ситуацию на площадке, после чего на традиционном послематчевом рукопожатии все игроки нашей сборной проигнорировали проспекта «Аризоны» и не подали ему руки. Теперь уже Хэйтон призывал судей обратить внимание на такую, по его мнению, несправедливость и неуважительное отношение.

Сразу после матча игроки нашей команды не стеснялись в выражениях и делились эмоциями от поступка форварда сборной Канады.

«Пускай. Это ему вернется. Это поступок немужика, это — не хоккейный поступок. Пусть стоит в шлеме, мы их обыграли, а они пусть ночью плохо спят и думают о том, что сегодня сыграли как какие-то латыши, они просто грубо говоря обосрались сегодня, вот и все», — эмоционально оценивал случившеемя защитник сборной России Егор Замула.

Нападающий сборной Кирилл Марченко также осудил действия Хэйтона.

«Пусть говорит и делает, что хочет, и ему будет стыдно за это. Это нехорошее поведение, не достойное капитана», — сказал Марченко.

А форвард Максим Грошев был более аккуратен в высказываниях.

«Конечно, когда идет гимн страны и кто-то не снимает шлем, команда заводится. Расценили это как неуважение ко всей стране. Хорошо, что он извинился. Вопрос снят», — заключил Грошев.

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд , в свою очередь, и вовсе посчитал, что Барретт сделал это неумышленно.

«Это говорит об интеллектуальном уровне человека, о нормах его поведения. Не думаю, что он специально встал и не снял шлем на гимне России. Наверное, так расстроился после 0:6, что забыл снять. Думаю, все дело в этом. Но это, конечно, его не извиняет», — сказал Вайсфельд.

Федерация хоккея Канады и сам хоккеист поспешили принести извинения за произошедший инцидент.

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг», — сказал Хэйтон.

На болельщиков эти слова не произвели должного впечатления, поэтому инстаграмм-аккаунт канадского нападающего был атакован фанатами обеих сборных: под его фото было оставлено около тысячи комментариев.

В твиттере также бурно обсуждали произошедшее и единогласно сходились во мнении: то поведение, которое продемонстрировал Хэйтон, было недостойно звания капитана команды.

«Это невероятно неуважительно со стороны капитана. Этому ребенку нужно вырасти и принести извинения».

«Это было очень неразумно. Ему должно быть стыдно за себя так, как и другим канадцам стыдно за него».

«Малыш заслуживает критики за то, что не снял шлем. Я всегда слежу, чтобы мой пятилетний ребенок снимал кепку во время исполнения любого гимна. Прояви уважение».

«Сыграйте остаток турнира без капитана. Ужасный ход этого ребенка».