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Большой скандал в матче Россия — Канада на МЧМ. 

Sport24 3 часа назад
Конфликтные ситуации в матчах между сборными России и Канады в виду их особой принципиальности возникали на любом уровне и во все времена. Более тридцати лет назад, на МЧМ-1987, двух фаворитов турнира даже дисквалифицировали за массовую драку, произошедшую в их очном матче. На турнире в 2020 году обошлось без столь серьезных последствий: между игроками сборных вспыхнул конфликт в матче группового этапа, который закончился победой нашей команды. Во время исполнения гимна победителей матча капитан сборной Канады Хэйтон не снял шлем, чем вызвал гнев российских игроков и всех хоккейных болельщиков. Sport24 вспоминает обстоятельства большого скандала.
Начало турнира у команды Брагина не задалось: в первом матче наша сборная потерпела поражение от хозяев первенства — сборной Чехии. Если учесть тот факт, что в следующей встрече сборную России ждал принципиальный соперник — команда Канады, то подобный исход особенно настораживал. У нашей молодежки был один день для того, чтобы прийти в себя и поправить турнирное положение. Выходной пошел на пользу: сборная из страны кленового листа была разгромлена со счетом 6:0 и не сумела абсолютно ничего противопоставить команде Брагина, потерпев самое крупное поражение от нашей сборной в рамках МЧМ. Однако именно такой унизительный проигрыш породил инцидент, который случился после сирены. Во время исполнения гимна команды-победителя капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем, тем самым продемонстрировав российской команде свое неуважение. Первым, кто обратил на это внимание, стал капитан нашей сборной Григорий Денисенко. Он выехал на середину площадки и активно апеллировал к судьям, показывая клюшкой на Хэйтона и возмущаясь его поведением. Кажется, дело вполне могло дойти до драки.
Рефери удалось успокоить ситуацию на площадке, после чего на традиционном послематчевом рукопожатии все игроки нашей сборной проигнорировали проспекта «Аризоны» и не подали ему руки. Теперь уже Хэйтон призывал судей обратить внимание на такую, по его мнению, несправедливость и неуважительное отношение.
Сразу после матча игроки нашей команды не стеснялись в выражениях и делились эмоциями от поступка форварда сборной Канады.

«Пускай. Это ему вернется. Это поступок немужика, это — не хоккейный поступок. Пусть стоит в шлеме, мы их обыграли, а они пусть ночью плохо спят и думают о том, что сегодня сыграли как какие-то латыши, они просто грубо говоря обосрались сегодня, вот и все», — эмоционально оценивал случившеемя защитник сборной России Егор Замула.

Нападающий сборной Кирилл Марченко также осудил действия Хэйтона.

«Пусть говорит и делает, что хочет, и ему будет стыдно за это. Это нехорошее поведение, не достойное капитана», — сказал Марченко.

А форвард Максим Грошев был более аккуратен в высказываниях.

«Конечно, когда идет гимн страны и кто-то не снимает шлем, команда заводится. Расценили это как неуважение ко всей стране. Хорошо, что он извинился. Вопрос снят», — заключил Грошев.

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд, в свою очередь, и вовсе посчитал, что Барретт сделал это неумышленно.

«Это говорит об интеллектуальном уровне человека, о нормах его поведения. Не думаю, что он специально встал и не снял шлем на гимне России. Наверное, так расстроился после 0:6, что забыл снять. Думаю, все дело в этом. Но это, конечно, его не извиняет», — сказал Вайсфельд.

Федерация хоккея Канады и сам хоккеист поспешили принести извинения за произошедший инцидент.

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг», — сказал Хэйтон.

На болельщиков эти слова не произвели должного впечатления, поэтому инстаграмм-аккаунт канадского нападающего был атакован фанатами обеих сборных: под его фото было оставлено около тысячи комментариев.
В твиттере также бурно обсуждали произошедшее и единогласно сходились во мнении: то поведение, которое продемонстрировал Хэйтон, было недостойно звания капитана команды.
«Это невероятно неуважительно со стороны капитана. Этому ребенку нужно вырасти и принести извинения».
«Это было очень неразумно. Ему должно быть стыдно за себя так, как и другим канадцам стыдно за него».

«Малыш заслуживает критики за то, что не снял шлем. Я всегда слежу, чтобы мой пятилетний ребенок снимал кепку во время исполнения любого гимна. Прояви уважение».

«Сыграйте остаток турнира без капитана. Ужасный ход этого ребенка».
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Комментарии 39
Хоккей , Видео , Григорий Денисенко , Максим Грошев , Кирилл Марченко , Леонид Вайсфельд , СБОРНАЯ РОССИИ
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