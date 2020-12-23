Тарасенко назначили ассистентом капитана «Сент-Луиса» 

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко назначен помощником капитана «Блюз» на новый сезон НХЛ.

Как сообщает пресс-служба команды, ассистентами капитана Райана О’Райлли также стали форвард Брэйден Шенн и защитник Колтон Парайко

Сейчас Тарасенко восстанавливается после операции на плече, которую ему провели в сентябре. Ожидаемый срок восстановления форварда составит примерно 5 месяцев.

Ранее бывший агент Тарасенко Алексей Дементьев раскритиковал решение «Блюз» назначить О’Райлли капитаном и заявил, что подобный ход «дает понимание отношения руководства клуба к Владимиру».

Тарасенко выступает в составе «Блюз» с 2013 года и набрал 428 (214+214) очков в 507 матчах.