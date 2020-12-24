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«Неприятное поражение, но у нас есть и план B, и план С». Как в сборной России объяснили неудачу с Канадой 

Sport24 и ещё 2 5 часов назад
В единственном контрольном матче перед стартом молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла команде Канады со счетом 0:1. После игры на вопросы журналистов отвечали главный тренер Игорь Ларионов, капитан Василий Подколзин и форвард Егор Чинахов.
Игорь Ларионов:
«Товарищеские игры и нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания. Мы не хотим видеть сразу же яркие сочетания, в первой же игре. Безусловно, мы играли с сильным соперником. Нужно сделать скидку на то, что ребятам нужно адаптироваться к темпу. Канадцы играют в агрессивный компактный хоккей. Неприятное поражение для нас, мы сделаем выводы. Хотим сделать игру сборной России более динамичной.
У нас есть и план B, и план С. Можем посмотреть разные сочетания. В ближайшие 48 часов решим, в каких звеньях выйдем на игру с США. Амиров, Хуснутдинов и Подколзин играли вместе весь сбор. Пока не будет делать быстрых выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных звеньях, но мы будем терпеливы.
У Аскарова большой талант и такие же высокие к нему требования. Безусловно, радует, что в нашей стране растет хороший вратарь. Он, прежде всего, профессионал и морально устойчивый молодой человек. За последний год Ярослав стал гораздо более опытным. Это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на новый уровень без провалов. Аскаров делает выводы и развивается. Он играет большую роль в нашей команде.
Егор Чинахов приберег голы на следующие матчи. Я не переживаю за этого парня. Это очень интересный хоккеист. Он делает игру лучше, зрелищнее, а свое звено — перспективным. Мы смотрим в будущее и верим, что Чинахов сможет принести сборной больше пользы, чем сегодня. Я за него спокоен»
Василий Подколзин:
«Была непростая игра против сильного соперника. Есть время, чтобы исправить недочеты и с новыми силами входить в турнир. Мы отдали инициативу канадцам после первого периода. Надо играть больше с шайбой. Разберем ошибки. Надо лучше держать шайбу. Позиционная игра в атаке оставляла желать лучшего. Нужно было больше агрессии с шайбой. С нашей стороны был сумбур, надо успокоиться. В позиционной обороне мы играли неплохо, достаточно плотно. Но можно еще лучше».
Егор Чинахов:
«Мы сыграли хорошо на Кубке Карьяла, сейчас прошли новые люди. Прошли вместе месячный сбор. С каждой игрой будем добавлять в взаимодействии. У нас еще в Москве был пузырь. Созваниваемся сейчас, стараемся больше общаться. Все команды в равных условиях. Расстроился, конечно, что не реализовал свои моменты. Могли забивать и выигрывать. Нужно быть хладнокровнее, играть с холодной головой».
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Комментарии 9
Хоккей , Игорь Ларионов , Василий Подколзин , СБОРНАЯ РОССИИ
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