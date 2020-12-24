Капитан молодежной сборной Канады получил травму в матче с Россией

Все новости на карте

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Кирби Дак получил травму в контрольном матче с командой России.

Дак покинул площадку в третьем периоде, получив травму левого запястья. При этом главный тренер сборной Канады Андре Туриньи не рассказал подробностей о повреждении игрока, подчеркнув, что его ожидает медобследование.

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года.