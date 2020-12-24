МЧМ-2021: прогноз и ставки на победителя турнира, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 декабря в Канаде, в Эдмонтоне стартует 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею. К сожалению, из-за коронавируса игры турнира пройдут без зрителей. Прямые трансляции матчей сборной России можно будет посмотреть на Первом канале.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом турнира сборную Канады. Поставить на хозяев соревнований можно с коэффициентом 2.90. Второй фаворит — сборная России, на нашу команду принимают ставки за 3.30. Кроме того, в списке возможных претендентов на титул команды США (5.00), Швеции (7.50), Финляндии (7.50).

МЧМ-2021: какие делать ставки на матч турнир 25 декабря — 6 января

Сборная России едет на турнир в качестве одного из главных фаворитов. У руля команды Игорь Ларионов, парни уже показали товар лицом, выиграв Кубок Карьяла. Да, в товарищеской игре с Канадой последовало поражение 0:1, но это спишем на акклиматизацию и адаптацию. Команда играет в привлекательный атакующий хоккей, может быть у нее нет ярчайших звезд в атаке, но сборная Ларионова сильна именно командной игрой. А еще у нее в воротах есть Ярослав Аскаров , которого выбрали недавно в 1-м раунде драфта НХЛ — редкость для вратаря.

Главный соперник — конечно, Канада. "Кленовые" без Алексиса Лафренье , которого не отпустил "Рейнджерс", но и без него в этой сборной 20 хоккеистов, выбранных в 1-м раунде драфта. Если выделять слабые стороны, то это, наверное, вратарская бригада. У команды нет однозначного первого номера и это может стать проблемой.

Можно проверить ставку на то, что Россия выиграет первое место в своей группе. Да, в соперниках сильные сборные США и Швеции, но их потрепал коронавирус. Шведы так и вовсе лишились нескольких ведущих игроков и даже думали о том, чтобы не ехать в Эдмонтон. Не подарок и чехи, но в их составе звезд нет. Так что все будет в руках наших парней. Сделать ставку на то, что Россия станет победителем группы B, можно в БК «Фонбет» за 2.55.

А еще предлагаем поставить на то, что сборная России на турнире забросит как минимум 20 шайб. Команда Ларионова не из тех, что будет строить оборонительные капканы и надеяться на редкие шансы впереди. Этих парней приучают играть в советский хоккей, с позиции силы. Поэтому мы вправе ждать голов. Сомнений в том, что Россия не станет последней в группе, нет, поэтому на турнире наши ребята проведут как минимум 6 встреч. А если доберутся до финала, то игр будет уже 8. Это чуть больше 2 шайб в среднем за игру — нашим нападающим точно по силам. В группе будет как минимум одна встреча с командой, явно уступающей России в уровне — со сборной Австрии. Уже там можно сделать большой запас. Поставить на то, что Россия на турнире забьет минимум 20 шайб, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.80.

Решающий матч турнира пройдет рано утром 6 января. Верим, что в нем сыграет сборная России и в то, что по его итогам наша команда примерит золотые медали. Вперед, Россия!