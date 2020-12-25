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Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов получил орден «За заслуги перед Отечеством» 

ТАСС и ещё 3 7 часов назад
Шувалову присужден орден «За заслуги перед Отечеством»
Фото: ТАСС
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени был вручен олимпийскому чемпиону по хоккею Виктору Шувалову. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Награда присвоена по поручению президента РФ Владимира Путина и министра спорта РФ Олега Матыцина. При вручении награды присутствовали восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов и чемпион мира в качестве генерального менеджера сборной России Игорь Тузик.
Шувалов является единственным из оставшихся в живых членов сборной СССР, выигравшей чемпионат мира 1954 года и Олимпийские игры 1956 года. 15 декабря ему исполнилось 97 лет. "Виктор Григорьевич был в составе той легендарной сборной, он единственный участник тех спортивных достижений, доживший до наших дней. Бодрость духа, чувство иронии — Виктор Григорьевич порадовал нас многими воспоминаниями", — написал Неверов.
"Для меня это огромная честь! Очень символично, что сегодня, когда была вручена награда, стартует чемпионат мира среди молодежных команд. Завтра у нашей сборной первая игра (против сборной США — прим. ТАСС). Очень надеюсь, что связь поколений, которые достигают высоких побед, продолжится, и наши ребята выступят достойно", — добавил он.
Шувалов был игроком челябинского "Дзержинца", московских ВВС МВО и ЦДСА и калининского СКВО (с 1931 по 1990 год Тверь называлась Калинин). Является пятикратным чемпионом СССР, четырехкратным обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Шувалов завоевал три золотые медали на чемпионатах Европы (1954-1956), одержал две победы (1954, 1956) на чемпионатах мира и одну на Олимпийских играх (1956). Является членом Зала славы отечественного хоккея.
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Хоккей , Борис Михайлов , Виктор Шувалов , Игорь Тузик , Олег Матыцин , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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