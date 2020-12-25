Хоккеиста Радулова обманули на полтора миллиарда рублей 

Российский банк обманул хоккеиста НХЛ Александра Радулова на полтора миллиарда рублей. Об этом рассказал адвокат спортсмена Сергей Ташков.

По словам адвоката, с 2015 года Радулов переводил в банк свою зарплату. Вскоре у банка отозвали лицензию, но руководство финансовой организации заверило Радулова, что с его деньгами все в порядке.

В этом году Радулов прилетел в Россию из Далласа, где он выступает за клуб НХЛ «Даллас Старз», и вместе с адвокатом стал разбираться с документами. Выяснилось, что банк задолжал хоккеисту 1,5 млрд рублей.

«Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», — рассказал Ташков «360».

Адвокат отметил, что Радулов — не единственный пострадавший от рук мошенников спортсмен. Однако, по его словам, руководство банка «обработало» всех клиентов, чтобы они не заявляли в правоохранительные органы

«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда [рублей]», — рассказал Ташков.

Адвокат отметил, что банкиры попытались угрожать Радулову — они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех его налогах в США.