Кормье дисквалифицирован на три матча за драку с Волковым

Форвард казанского "Ак Барса" Патрис Кормье дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ за драку во встрече против московского "Динамо", сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча "Динамо" — "Ак Барс" прошла в четверг в Москве и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей. Кормье подрался в третьем периоде матча с динамовцем Артемом Волковым, после чего получил большой дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут).
Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК КХЛ) оставил наказание Кормье без изменений, наложив на него также денежный штраф, но, так как это уже не первый большой и дисциплинарный штрафы форварда в нынешнем сезоне, он в сумме получил дисквалификацию на три игры. Кормье пропустит домашние матчи против того же "Динамо" (6 января 2021 года) и челябинского "Трактора" (8 января), а также выездное "зеленое дерби" против уфимского "Салавата Юлаева" (10 января).
Защитник "Динамо" Сергей Бойков по итогам матча с "Ак Барсом" заработал дисквалификацию на одну игру.