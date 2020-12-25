«Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи» 

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Американцы разозлили Овечкина и пожалели об этом. Капитан сборной России не оставил США шансов в полуфинале МЧМ

Большой скандал в матче Россия — Канада на МЧМ. Наши называли Хейтона «немужиком» — он не снял шлем во время гимна