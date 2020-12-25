«Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи» 

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.
За «Локомотив» шайбы забрасывали Артур Каюмов, Андре Петерссон, Павел Красковский, Денис Баранцев, Артем Ильенко и Денис Алексеев. У «Сочи» отметились Владислав Валенцов, Кирилл Петков и Иван Володин.
«Локомотив» набрал 52 очка и занимает третье место в таблице Западной конференции, «Сочи» (28 очков) идет 10-м.
Голы: Валенцов (Карьялайнен, Руденков); 06:13 — 0:1. Каюмов (Петерссон, Ландер); 21:17 — 1:1. Петьков (Точицкий, Шмелев); 22:55 — 1:2. Володин (Петьков, Шмелев); 24:52 — 1:3. Петерссон (Ткачев, Коршков); 27:48 — 2:3. Красковский (Каюмов, Рафиков); 28:26 — 3:3. Баранцев (Ландер, Черепанов); 46:49 — 4:3. Ильенко; 48:11 — 5:3. Алексеев (Ильенко); 51:20 — 6:3.