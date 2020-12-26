É goooooooooool! Egor Chinakhov decide para a Rússia no empty net pic.twitter.com/UpqGtpWx8E— Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 26, 2020

Сборная США сняла вратаря в концовке третьего периода. На последней минуте игры Чинахов подхватил шайбу и забил в пустые ворота. Перед броском Теркотт приблизился к российскому хоккеисту и ударил его по ноге клюшкой.