Хабибулин покинул расположение молодежной сборной из-за смерти отца 

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Тренер вратарей молодежной сборной России по хоккею Николай Хабибулин из-за смерти отца покинул расположение национальной команды, которая находится в Канаде на чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Как отмечается в сообщении, специалист отправился в Россию, его обязанности будет выполнять тренер вратарей национальной сборной Рашит Давыдов

"Федерация хоккея России выражает соболезнования Николаю Александровичу и окажет ему всестороннюю поддержку", — говорится в сообщении.

Молодежный чемпионат мира проходит в Эдмонтоне. Сборная России в своем первом матче на турнире победила команду США со счетом 5:3. В следующей игре российская команда встретится со сборной Чехии.

Хабибулин в НХЛ выступал за "Виннипег", "Финикс", "Тампу", "Чикаго" и "Эдмонтон". В 1992 году в составе Объединенной команды он стал олимпийским чемпионом.