Разгромные счета в сегодняшних матчах (Канада обыграла Германию 16:2, Швеция выиграла у чехов — 7:1 — прим. ред.)? Повторить такое точно хочется, но с соперниками более высокого класса. Не только с австрийцами хочется так играть. Уровень тоже имеет значения. Что касается матча Канада — Германия, у немцев есть проблемы, у них 14 человек играет, команда только вышла с карантина. Они не успели восстановиться, матчи через день, а они выложились на игре с финнами.