Ранним утром понедельника по московскому времени молодежная сборная России проведет второй матч на чемпионате мира в Эдмонтоне. Соперник — команда Чехии. Российско-чешское противостояние точно не назовешь самым принципиальным в современном хоккее, даже для наших болельщиков более знаковыми выглядят матчи с Канадой и США. В эпоху СССР все было иначе, а в доказательство Sport24 вспоминает один из горячих эпизодов советско-чехословацкой дуэли.

Александр Рагулин известен, как один из главных богатырей отечественного хоккея. Даже трудно представить, что в детстве его будущей физической мощи ничего не предвещало. Известные архитекторы Павел Николаевич и Софья Викторовна Рагулины не ожидали рождения тройняшек, а затем вынуждены были долгое время волноваться за их здоровье — Саша и братья были очень худыми. Легенда гласит, что их мама однажды встретила в эвакуации легендарного Леонида Утесова и пожаловалось на физическое развитие детей. «Не волнуйтесь, здоровяками будут», — отреагировал Утесов и оказался прав.

«Как и все мальчишки, мы дрались двор на двор. Но с братьями всегда держались вместе, втроем. Так что нас не задирали. По одному, бывало, отлавливали. Но нам хулиганить было, по правде говоря, некогда».

Рагулин и на льду не был хулиганом. Славился другим — на льду всегда готов был прийти на помощь партнерам или при необходимости защитить себя. Почему ставить соперников на место приходилось именно ему? Это сегодня рост 185 сантиметров и вес 105 килограммов не выглядят для хоккея чем-то удивительным, а 50-60 лет назад габариты защитника называли исполинскими. Впрочем сам игрок был уверен, что главным его преимуществом были не размеры:

«Дело не в габаритах. Сейчас мои размеры среди хоккеистов далеко не редкость. Главное — характер. У нас такой коллектив подобрался, что в помощи особенно никто и не нуждался. Каждый мог сам за себя постоять. Кому угодно запросто давали острастку. Этим и сильны были. В тафгаях нужды особой не было. Да и уважали нас в то время. Лишний раз никто не связывался». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Харламова (@story_by_olga)

Рагулина уважали и побаивались не только на территории Советского союза. В Канаде его наградили суровым прозвищем Большой Раг, а в Чехословакии и спустя годы после окончания карьеры оборонца вспоминали его невероятную силу.

«Сколько я ударов от советских защитников получил и раздал в ответ — не перечесть. Особенно доставал меня Рагулин — на коньках-то он катался плоховато, зато силищей обладал неимоверной. Помню, в Москве он меня с размаху приложил ко льду и держит. Я дергаюсь: «Пусти, гад» — кричу. А он мне еще долбанул и на смену поехал. «Ну, ладно, — думаю. — Я тебе отомщу!», — говорил Ярослав Холик. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Харламова (@story_by_olga)

Холик-старший навсегда запомнил чемпионат мира 1973 года, который принимала столица СССР. Турнир для Рагулина знаковый, на нем он в последний раз сыграл за легендарную советскую сборную и выиграл свое последнее золото. А вот шестью годами ранее от защитника досталось Холику-младшему, Иржи. Дело было на первенстве планеты в Австрии. Не самой хоккейной стране повезло принять одну их самых знаменитых драк в истории противостояния СССР — Чехословакия.

Завертелось все по классическому сценарию: Холик у борта грубовато напал на одного их хоккеистов сборной СССР. Расплата получилась мгновенной. Рагулин мгновенно стартовал к «месту преступления» и начал в одиночку разбираться с чехословацким хулиганом и его партнерами. Судьи остановить 105-килограммового защитника не могли, на счастье соперников в какой-то момент Александр смог сам взять себя в руки. Если бы этого не случилось, чехословакам могло сильно не поздоровиться.

Но эпизод все равно получился слишком дерзким для тогдашних советских реалий: говорят, его даже вырезали из трансляции, которую показывали в СССР. Увидеть мощь Рагулина болельщики смогли только спустя десятилетия.