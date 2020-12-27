Лавров рассказал, как он стал болеть за «Спартак»

"Я стоял на коньках. Начинал, кстати, играть в хоккей, а не в футбол, в деревне под Ногинском, под Москвой. Там был стадион "Спартак", с чего я собственно и загорелся "Спартаком". Там у нас была команда "Золотая шайба": валенки вот эти привязывали, коньки нормальные не у всех были… Я играл даже в МГИМО, когда поступил. Первые курс-два мы играли. А потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Сейчас можно встать на коньки. Но как-то футбол уже захватил", — приводит слова Лаврова "Матч ТВ".