«Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 6:0

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло московский "Спартак" со счетом 6:0. Матч прошел в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 996 зрителей.

Яшкин стал лучшим снайпером "Динамо" среди иностранцев, он обошел Мартиньша Карсумса, у которого 60 заброшенных шайб, у чешского нападающего — 62. Шипачев, оформивший помимо шайбы ассистентский хет-трик, набрал 713 очков в российской карьере и вошел в топ-5 бомбардиров отечественного хоккея, обойдя Сергея Макарова (710). Первое место по количеству очков занимает Сергей Мозякин

Во время матча было несколько драк и стычек. Всего динамовцы получили 34 минут штрафа, спартаковцы — 30.

Бело-голубые занимают четвертую строчку Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. "Спартак" идет седьмым с 44 очками в 40 матчах. В следующем матче "Динамо" 30 декабря на выезде сыграет против подольского "Витязя", красно-белые в тот же день примут "Динамо" из Риги.

Результаты других матчей дня:

"Барыс" — "Сибирь" — 1:3;

"Северсталь" — "Нефтехимик" — 7:2;