Варфоломеев стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о переходе 25-летнего российского нападающего Павла Варфоломеева . С игроком заключен двусторонний контракт до конца сезона.

Варфоломеев дебютировал в КХЛ в ноябре 2014 года в составе «Югры». Следующие два сезона он провел в ВХЛ в составе «Рубина». С сезона-2015/16 форвард постоянно играет в КХЛ. Он выступал за «Югру», «Металлург» из Магнитогорска, «Торпедо» и «Витязь», в котором провел концовку предыдущего и начало нынешнего сезона.

Всего в КХЛ Варфоломеев сыграл в 225 матчах, набрал 88 (42+46) очков. В декабре 2017 года он был выбран лигой на Матч звезд КХЛ.